Gus Van Sant regista di Prince of Fashion, con protagonista Will Ferrell

Gus Van Sant ritornerà alla regia in occasione del film Prince of Fashion, progetto con protagonista l'attore Will Ferrell e destinato ad Amazon Studios.

Il lungometraggio è basato sull'articolo scritto da Michael Chabon per la rivista GQ intitolato My Son, The Prince of Fashion in cui si racconta l'esperienza vissuta insieme al figlio tredicenne durante la Settimana della Moda parigina. Chabon, tra le pagine, racconta la passione del figlio per questo mondo, seguendone l'incontro con i propri idoli alll'esperienza nell'assistere alle sfilate dei marchi più prestigiosi, fino alla consapevolezza di aver trovato il proprio posto nel mondo.

La produzione è stata affidata a Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo che ha realizzato Game Night - Indovina chi muore stasera? ed è al lavoro su The Flash, in collaborazione con Ferrell e Jessica Elbaum.

Van Sant ha recentemente diretto il film basato sull'autobiografia di John Callahan, famoso vignettista che si ritrovò tetraplegico all'età di 21 anni.

L'incidente che poteva segnare la fine della sua vita si rivelerà l'inizio di un nuovo meraviglioso percorso: nonostante la paralisi, imparò a disegnare, stringendo la penna con due mani e trovando un personale stile colmo di cinismo e umorismo nero.

I protagonisti di Don't Worry sono Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara e Jack Black. Completano il cast Carrie Brownstein, Beth Ditto e Kim Gordon.