Guillermo del Toro pubblica una raccapricciante clip video per il cancellato Alle montagne della follia

Guillermo del Toro ha pubblicato su Instagram alcuni test video del cancellato Alle montagne della follia, adattamento del classico di H.P. Lovecraft che coltiva da anni. La clip è stata creata da Industrial Light and Magic, il che dimostra che era abbastanza avanti nello sviluppo pre-visivo del film e mancava poco all'inizio delle riprese prima che il film venisse cancellato senza tante cerimonie dagli Universal Studios. Motivi citati, il rating R, che avrebbe imposto un divieto ai minori, e il budget elevato che si aggirava sui 150 milioni di dollari.

Pinocchio: riflessioni sull'estetica del film di Guillermo del Toro

Alle montagne della follia (At the Mountains of Madness) è una delle opere più famose di Lovecraft e occupa un posto speciale nel canone horror. Guillermo del Toro avrebbe dovuto dirigere il progetto, che racconta delle tragiche conseguenze di una missione in Antartide, nel 2011 per Universal Pictures, ma l'accordo saltò per la volontà del regista messicano di mantenere il rating R.

Cosa vediamo nella clip di Alle montagne della follia

"In definitiva, penso che l'MPAA avrebbe potuto dare un PG-13 perché il film e il libro non sono cruenti. Se questo è il risultato, va bene", ha detto del Toro. "....L'unica cosa che so di Alle montagne della follia è che non voglio che sia cruento, non voglio che sia sanguinario, ma voglio che sia il più intenso possibile. E quelle discussioni si sono svolte pubblicamente. Tutti sapevano che questa era la mia posizione, stavo chiedendo la possibilità che il film fosse quello che doveva essere. Non credo sia una buona idea lasciarla sulla carta".

La clip di 25 secondi è ricca di dettagli e offe uno sguardo al gelido paesaggio in cui la storia si svolge. Avvolto nella sua attrezzatura da alpinismo degli anni '30, l'uomo senza nome sembra talmente paralizzato dal gelo da accorgersi in ritardo dell'orrore che si sta materializzando alle sue spalle: un mostro umanoide mutaforma con tentacoli, probabilmente uno Shoggoth. Il design di queste creature, parte del mito di Cthulhu, era qualcosa che del Toro aveva menzionato quando il progetto era ancora sul punto di essere prodotto: "Sono immacolati. "Sono funzionali. Non sono asimmetrici. La simmetria è efficienza. E queste creature devono essere efficienti".