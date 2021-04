Guillermo del Toro anticipa l'arrivo di un importante annuncio per oggi con un criptico tweet

Con un criptico tweet, il regista Guillermo del Toro ha anticipato che oggi rivelerà un importante annuncio. L'ora prevista sono le 18 (ora italiana). I numerosi fan di del Toro sparsi in giro per il mondo sono già in fibrillazione.

Guillermo del Toro ha preparato il terreno per il misterioso annuncio in arrivo con 12 ore di anticipo, dando il via alle speculazioni. La notizia potrebbe avere a che fare con lo sviluppo di In the Mountains of Madness, progetto a cui del Toro lavora da anni, Justice League Dark o addirittura con un sequel di Pacific Rim, franchise di cui è in arrivo su Netflix una serie anime. Oppure potrebbe avere a che fare con la saga di Hellboy dopo il fallimento del reboot di Neil Marshall? Per saperlo non resta che attendere le 18.

Al momento Guillermo del Toro è impegnato nello sviluppo di una nuova versione di Pinocchio, definita da uno degli sceneggiatori del film, Matthew Robbins, "quanto di più lontano possibile dalla versione Disney". Questa versione di Pinocchio, targata Netflix, è ambientata nell'Italia degli anni '30, quando il fascismo di Benito Mussolini era in ascesa. "L'impulso alla base del progetto nasce da una visione particolare che Guillermo ha di ciò che rappresenta Pinocchio, ovvero dell'anarchia e del caos. Guillermo ne è molto attratto. C'è una celebrazione di tutto questo nella nostra sceneggiatura", ha detto Robbins.

Negli anni trascorsi dal completamento della prima stesura, del Toro ha deciso di inserire un elemento musicale nella storia e Patrick McHale è stato scelto per aiutare il regista a riscrivere la sceneggiatura esistente.

