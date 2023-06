Guillermo del Toro: 'In futuro, dopo un paio di film, voglio dedicarmi solo all'animazione'

Il regista Guillermo del Toro ha parlato del suo futuro professionale, svelando che la sua intenzione è di dare sempre più spazio ai film d'animazione.

Dopo il successo di Pinocchio, progetto prodotto per Netflix, il filmmaker messicano sembra aver delineato il percorso che vuole seguire nei prossimi anni della propria carriera.

Le dichiarazioni del regista

Durante l'Annecy Film Festival, il regista Guillermo del Toro ha tenuto una masterclass e ha spiegato quali pensa saranno i suoi prossimi progetti.

Il filmmaker messicano ha rivelato: "Ci sono un paio di altri film live-action che voglio fare, ma non molti. Dopo quelli voglio occuparmi solo di animazione. Quello è il piano".

Guillermo Del Toro: 50 anni di mostri

Il prossimo progetto animato

Del Toro, prossimamente, collaborerà nuovamente con Netflix per realizzare un adattamento animato del romanzo Il Gigante Sepolto, scritto da Kazuo Ishiguro. c'è un'anziana coppia britannica, Axl e Beatrice, che vive in una versione alternativa dell'Inghilterra post regno di Artù in cui nessuno è in grado di mantenere a lungo i propri ricordi. I due lasciano la propria misera comunità per intraprendere un viaggio alla ricerca del loro figlio scomparso e dimenticato. Del Toro sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Dennis Kelly (Matilda il Musical), e sarà coinvolto anche come regista e produttore del film.