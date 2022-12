Guillermo del Toro critica l'utilizzo dell'AI artistica nei film: "Sarebbe un insulto alla vita"

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha aspramente criticato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare delle forme artistiche, definendola 'un insulto alla vita stessa'.

Negli ultimi anni sono diventati sempre più in voga programmi in grado di realizzare forme artistiche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Molte personalità dell'industria cinematografica rimangono però scettiche al riguardo: tra queste il regista premio Oscar Guillermo del Toro, che l'ha definita "un insulto alla vita stessa".

"Consumo e amo l'arte fatta dagli esseri umani. Mi commuove completamente. E non mi interessano le illustrazioni fatte da macchine e l'estrapolazione di informazioni", ha dichiarato del Toro in un'intervista a Decider. Ha poi citato grandi artisti, come Miyazaki e il fumettista e illustratore inglese Dave McKean, "che hanno espresso analoghe preoccupazioni o dubbi sulle capacità dell'arte dell'intelligenza artificiale".

Guillermo del Toro è di recente tornato alla ribalta con Pinocchio, nuova iterazione della celebre fiaba di Collodi. Il film in animazione stop motion è stato realizzato in esclusiva per Netflix e ha generato riscontri molto positivi di critica e pubblico.