Guardiani della Galassia Vol.3, James Gunn spiega la presenza della nuova nave spaziale

Dopo le divertenti avventure narrate nello speciale natalizio uscito su Disney+, il team dei Guardiani della Galassia è pronto a riunirsi per il terzo capitolo, in arrivo nelle sale a maggio. I fan hanno notato la presenza di una nuova nave spaziale, che andrà a rimpiazzare la vecchia Benatar, e hanno chiesto spiegazioni a James Gunn.

In un post sulla piattaforma social Mastodon il regista ha così spiegato: "In realtà è tutto molto più semplice. Rocket continua ad aggiornare e migliorare le navi spaziali". A detta di James Gunn, Rocket Racoon avrà un ruolo fondamentale nel prossimo film dal momento che verranno narrate le sue origini.

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn rassicura i fan: "Disney non ci ha messo le mani"

Stando al tradizionale sondaggio del portale Fandango, Guardiani della Galassia Vol. 3 è il film più atteso del 2023. Il progetto, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, potrebbe essere a tutti gli effetti l'ultimo capitolo scritto e diretto da James Gunn, ormai impegnato nel nuovo ruolo di co-CEO dei DC Studios.

Gunn ha inoltre spiegato che la Disney non ha interferito nel montaggio del film: "No, non interverranno. Non hanno mai toccato nessuno dei film dei Guardiani. Il montaggio del film è quasi terminato, procede bene e io con Fred e Greg (i miei montatori) siamo gli unici a intervenire nel montaggio".