Guardiani della Galassia 3: i fan chiedono il ritorno di James Gunn con un manifesto

"Salvate la galassia. Assumente nuovamente James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 3" è la richiesta apparsa a sorpresa su alcuni cartelloni pubblicitari apparsi all'esterno dei parchi della Disney che si trovano ad Anaheim e Orlando.

La campagna è stata lanciata da un gruppo sostenuto economicamente tramite GoFundMe, e già autore del sito RehireJamesGunn.com, con lo scopo di far riottenere al filmmaker la regia di Guardiani della Galassia Vol. 3, il capitolo conclusivo dedicato alla storia dei supereroi della Marvel.

Gunn è stato licenziato a causa di alcuni vecchi tweet in cui faceva battute di cattivo gusto e dai contenuti che sfioravano anche tematiche delicate come la pedofilia e la violenza sessuale, e recentemente è stato ingaggiato dalla Warner Bros. per sviluppare, e forse dirigere, il sequel di Suicide Squad.

Il primo cartellone è apparso nella giornata di lunedì ad Anaheim e rimarrà visibile fino al 25 novembre e online i fan, a distanza di poco più di un mese dall'iniziativa, hanno già contribuito alla causa con quasi 5.000 dollari, cifra che dovrebbe permettere altre affissioni nei prossimi mesi.

Per ora i responsabili dello studio hanno posticipato la realizzazione del cinecomic e si è ancora alla ricerca di un nuovo regista per il progetto. Non è ancora chiaro, inoltre, se la sceneggiatura scritta dal filmmaker verrà utilizzata o completamente modificata prima di iniziare il lavoro sul set. Online molti fan hanno comunque espresso il loro timore che il film non venga mai realizzato, considerando inoltre la presa di posizione del cast che avrebbe preferito un coinvolgimento di Gunn, avendone apprezzato le scuse e il cambiamento personale avvenuto negli ultimi anni.