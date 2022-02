Kevin Costner ricorda Whitney Houston ai SAG Awards 2022: "Non la dimenticheremo mai"

Kevin Costner è tornato a parlare della sua amicizia con la defunta Whitney Houston durante una recente intervista sul red carpet dei SAG Awards 2022: l'attore, visibilmente commosso, ha detto che non potremo mai dimenticare quello che The Voice, soprannome attribuitole da Oprah Winfrey, ha regalato a tutti noi nel corso degli anni.

L'attore di Yellowstone, 67 anni, intervistato dalla rivista People e da Entertainment Weekly, si è preso un momento per riflettere su com'è stato lavorare con la Houston, morta 10 anni fa questo mese, alle riprese del film del 1992 intitolato Guardia del corpo.

Guardia del corpo: Whitney Houston in una scena

"Quando i film funzionano al meglio, riescono a regalarci dei momenti e delle immagini che non dimenticheremo mai", ha affermato la star hollywoodiana. "Non credo che riusciremo mai a dimenticare il momento in cui è uscita quella piccola canzone, che grazie a lei è letteralmente esplosa".

"Ha cantato la prima parte del brano a cappella e musicalmente il mondo non è mai stato lo stesso." Ha concluso Kevin Costner, riferendosi alla cover di Whitney Houston di "I Will Always Love You" di Dolly Parton. "Abbiamo un momento di lei in quel film che non potremo mai dimenticare e penso che quando i film funzionano sono fatti bene, questo è quello che può succedere".