Gualtiero Cannarsi e gli adattamenti "indigesti": "È bene che lo spettatore italiano trovi la lingua strana"

Neon Genesis Evangelion: l'Eva 01 in azione

Gualtiero Cannarsi ha spiegato il proprio processo lavorativo sugli adattamenti nel corso di un appassionato dibattito durante il panel dell' Ultrapop Festival, moderato dai nostri Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo. Un processo spesso criticato, al punto che lo scorso anno, in seguito a numerose polemiche, Netflix scelse di rimuovere la versione italiana di Neon Genesis Evangelion, realizzata a partire dall'adattamento di Cannarsi, e proprio in queste ultime settimane è stato caricato un nuovo doppiaggio, fatto ex novo.

Gualtiero Cannarsi, che ha parlato anche di Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli, pur ammettendo che nel suo lavoro ci possono essere delle pecche (e nel caso specifico si dichiara grato di averci potuto rimettere mano un anno fa, avendo già adattato lo stesso anime vent'anni prima), e riconoscendo che il suo stile può creare difficoltà per i doppiatori, rivendica le proprie scelte, che si tratti di esempi specifici come l'uso del termine "recalcitranza" (a detta di Cannarsi, nessun sinonimo avrebbe reso il senso dell'originale) o la sua filosofia generale, che non tiene conto della reazione del pubblico: "Le questioni di mercato per me sono dei parassiti. Conta solo l'opera. Per me è bene che lo spettatore italiano trovi la lingua strana, perché deve rendersi conto in ogni momento di stare vedendo un'opera straniera."

Neon Genesis Evangelion arriva su Netflix: un anime e un cult che divide gli appassionati

Chihiro in una scena de La città incantata - Spirited Away

"Il contenuto non va toccato, la lingua va adattata il giusto", dice Gualtiero Cannarsi per spiegare il proprio approccio, poco apprezzato dagli spettatori, che prevede una fedeltà assoluta alla lingua originale, spesso con effetti stranianti (nel corso del panel si fa l'esempio di Principessa Mononoke e La città incantata, i cui nuovi adattamenti contengono delle espressioni quasi blasfeme), per restituire pienamente il senso della cultura di cui si sta parlando. Cultura di cui lui è evidentemente appassionato, al punto da usare i titoli originali per tutte le opere a cui fa riferimento e ricordare una polemica che ci fu proprio in Giappone circa la fruibilità di Neon Genesis Evangelion come parziale giustificazione del suo approccio all'adattamento. Con tanto di paragone culinario nelle fasi finali del panel: "I piatti indigesti sono anche quelli più saporiti".