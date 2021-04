Grown-ish, le prime due stagioni su Disney+ in streaming da oggi

Grown-ish, la sitcom ideata da Kenya Barris e Larry Wilmore, sbarca su Disney Plus in streaming da oggi 23 aprile con le prime due stagioni complete dello show!

Spin off del successo di ABC Black-ish e ideata dal suo stesso autore Kenya Barris insieme a Larry Wilmore, segue le avventure di Zoey al college, dove era andata sul finire della terza stagione della serie madre. Da Black-ish viene importato inoltre il personaggio di Charlie Telphy, interpretato da Deon Cole che qui fa il professore notturno. Grown-ish tratta tematiche di formazione e va quindi in onda su Freeform, rete per il pubblico giovane del gruppo ABC-Disney, e vede già nel pilot formarsi un gruppo di studenti più o meno impopolari per diverse ragioni che si ritrovano vicini di banco in una classe di mezzanotte.

Locandina di Grown-ish

La protagonista Zoey ci finisce perché si vergogna di come ha trattato un'amica e quindi introduce subito l'importanza del riconoscere i propri errori per la crescita personale. Non mancano ovviamente tematiche etniche e il cast è infatti significativamente black, inoltre è diretta da Kevin Bray, che ha curato la regia di vari episodi di una serie affine come Insecure (oltre ad aver lanciato Suits). Il pilot vanta una costruzione non lineare, ricca di flashback e false piste, accompagnate da una voce over, che aiuta a dare brillantezza a un tipo di storia di per sé piuttosto risaputo.

