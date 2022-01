Grey's Anatomy, Denzel Washington parla del presunto litigio con Ellen Pompeo

Denzel Washington ha parlato a Variety della storia relativa ad un brutto litigio con Ellen Pompeo sul set di Grey's Anatomy. L'attore ha diretto The Sound of Silence, episodio del 2016 della serie targata ABC e, a quanto pare, avrebbe avuto uno scontro con la protagonista della serie.

Interrogato da Variety sull'accaduto che lo ha visto protagonista con Ellen Pompeo, Denzel Washington ha risposto: "Non ricordo niente! Ma, comunque, va tutto bene!".

Nel corso del podcast Tell Me With Ellen Pompeo dello scorso settembre, la protagonista di Grey's Anatomy ha raccontato l'evento. L'attrice ha dichiarato che anche se "lavorare con Denzel è stato fantastico", lui "si è arrabbiato in modo esagerato" con lei un giorno quando ha improvvisato ed è andata fuori copione in una scena durante uno scambio di battute con un altro attore.

"Denzel mi ha fatto il culo", ha detto durante il podcast al suo ex co-protagonista Patrick Dempsey. Ellen Pompeo ha proseguito: "Lui era tipo: 'Sono il regista, non dirmi cosa fare'. E io ero come: Ascolta, figlio di puttana, questo è il mio show, questo è il mio set! Sai a malapena dov'è il bagno".

un sorridente Denzel Washington

Pompeo ha detto che ha il "massimo rispetto" per Washington, ma che c'è stato un periodo dopo il presunto incidente in cui ha smesso di parlare con lui. "È lì che si trova la magia, è lì che si trova il bello, per carità; gli attori sono così, appassionati e focosi!", ha detto a Dempsey, aggiungendo che è stata comunque "un'esperienza incredibile".

Ellen Pompeo, però, è stata accusata di aver voluto ostentare il suo privilegio bianco durante questa presunta lite con Denzel Washington. A questo proposito, Tiffany Cross ha chiesto su Twitter: "Ellen Pompeo avrebbe reagito in questo modo se avesse avuto a che fare con Steven Spielberg o Martin Scorsese?".