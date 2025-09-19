Grey's Anatomy, l'attore Brad Everett Young muore in un incidente stradale a Los Angeles a 46 anni

Un destino improvviso e crudele ha spezzato la vita di Brad Everett Young, attore e fotografo che aveva intrecciato il proprio talento tra piccolo schermo e obiettivo fotografico.

L'attore e fotografo Brad Everett Young, noto per ruoli in Grey's Anatomy e altre serie iconiche, è morto a 46 anni in un incidente stradale a Los Angeles. Fondatore di Dream Loud Official, ha lasciato un segno profondo nella comunità artistica.

La carriera di Brad Everett Young tra serie TV e cinema

Dal 1999, Brad Everett Young aveva collezionato partecipazioni in alcune delle serie televisive più amate dal pubblico americano, costruendo un mosaico di presenze che andavano da Boy Meets World a Felicity, da Beverly Hills, 90210 a Numb3rs.

Una foto di Brad Everett Young

Nel 2008 entrò anche nel mondo di Grey's Anatomy, comparendo nella quinta stagione nell'episodio In the Midnight Hour, dove interpretava un paziente. Parallelamente, il grande schermo gli aveva riservato apparizioni in film di successo come Charlie's Angels, Men of Honor, Love & Basketball e I Love You, Man.

La sua presenza non mancò neppure in The Artist, il film premiato con l'Oscar come Miglior Film nel 2012, che rimane uno dei titoli più prestigiosi legati al suo percorso.

Non era però soltanto la recitazione a rappresentare il fulcro della sua vita professionale. Negli ultimi anni, Brad Everett Young aveva coltivato con passione crescente la fotografia, arrivando a immortalare volti celebri come Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford e Gilles Marini.

Le sue immagini, capaci di unire spontaneità e glamour, trovarono spazio su testate di prestigio quali Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar, Elle e People. Un'altra dimostrazione della sua abilità nel muoversi tra diversi linguaggi artistici, sempre con la medesima intensità creativa.

L'impegno con Dream Loud Official e l'eredità umana

Al di là dei riflettori, Young aveva costruito un legame profondo con il mondo dell'educazione e delle arti. Con Dream Loud Official, progetto da lui fondato, aveva dato vita a un'iniziativa che mirava a mantenere vivi i programmi scolastici dedicati a musica e creatività, spesso sacrificati dalle politiche educative.

Una scena di Grey's Anatomy

"La passione di Brad per le arti e per le persone che vi si dedicano era impareggiabile. Ha vissuto con la missione di mantenere viva la creatività, e il suo lascito continuerà attraverso Dream Loud Official", ha dichiarato il suo pubblicista Paul Christensen.

La notizia della sua scomparsa ha scosso colleghi e amici. L'attore di General Hospital Chris McKenna ha scritto sui social: "Eravamo in contatto fino a pochi giorni fa. Brad era un ragazzo talentuoso, divertente, caloroso e generoso. Donava tempo e talento, raccoglieva fondi per le scuole svantaggiate. Il mondo oggi è più buio senza la sua luce. Riposa in pace, amico."

Parole che restituiscono non soltanto il ritratto di un artista poliedrico, ma soprattutto quello di una persona che, con naturalezza, aveva fatto della solidarietà e della passione un tratto distintivo della propria esistenza.