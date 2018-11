Gretel and Hansel: svelata la trama della fiaba horror!

Sono iniziate le riprese di Gretel and Hansel, nuova versione horror della classica fiaba di Hansel e Gretel prodotta dalla Orion Pictures. Protagonisti Sophia Lillis e Sammy Leakey, il primo ciak è stato fatto a Dublino e l'ispirazione di base sarà, ovviamente, la versione dei fratelli Grimm del 1812, in cui un fratello e una sorella vengono rapiti da una strega pronta a divorarli.

Gli storici personaggi sono apparsi in un film per la prima volte in un cortometraggio Disney del 1932, più tardi - nel 1983 - Tim Burton si è occupato di girare un nuovo corto per la Disney con un cast interamente asiatico. Negli ultimi anni sono stati approfonditi gli aspetti horror del racconto, e la versione più recente è Hansel and Gretel: Witch Hunters del 2013. La star di It Sophia Lillis sarà la protagonista insieme all'esordiente Sammy Leakey, alla regia Osgood Perkins (February) e finalmente lo studio ha rilasciato la sinossi ufficiale del film:

"Tanto tempo fa, in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, in una disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una terrificante malvagità."

In Gretel and Hansel ci saranno anche Charles Babalola (Black Mirror) nei panni del Cacciatore e Alice Krige e Jessica De Gouw in quelli delle streghe cannibali. In ogni caso la protagonista resta Lillis, che tornerà in IT: Chapter 2, per interpretare di nuovo la versione teenager di Bev (Jessica Chastain). Inoltre la giovane attrice è stata vista nell'acclamata serie HBO Sharp Objects.