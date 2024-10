Greta e Sergio del Grande Fratello avvistati insieme a un evento: è ritorno di fiamma?

I due protagonisti della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, al momento, preferiscono non rendere pubblica la loro situazione sentimentale.

L'ultima edizione del Grande Fratello ha dato vita a diverse coppie, ma nessuna storia d'amore è stata tanto tormentata quanto quella tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. I due, dopo continui alti e bassi, sembrano aver ritrovato la serenità, come dimostra una recente foto, scattata durante un evento, e condivisa sui social dai loro fan più affezionati.

Dalla Casa del Grande Fratello alla realtà: il viaggio di Greta e Sergio

L'ex tentatrice, era entrata nella Casa più spiata d'Italia in coppia con Mirko Brunetti. Tuttavia, la relazione tra i due è giunta al termine quando lui ha deciso di tornare tra le braccia, per un breve periodo, di Perla Vatiero. Poco dopo, nella Casa è entrato Sergio D'Ottavi, e tra lui e Greta è scoppiato l'amore. Il loro legame ha subito conquistato un ampio seguito di fan, che sui social, in particolare su X, si uniscono sotto l'hashtag #sergetti.

Fuori dal reality, però, la loro vita sentimentale non è stata priva di ostacoli. I caratteri forti di entrambi e diverse incomprensioni hanno causato numerose rotture, sempre seguite da annunci che decretavano la fine della relazione. Tuttavia, quella che sembrava essere una separazione definitiva si è sempre rivelata temporanea, con Greta e Sergio che puntualmente tornavano insieme.

Greta e Sergiio a Verissimo

A differenza delle rotture, che venivano rese pubbliche, i riavvicinamenti tra i due non sono mai stati annunciati apertamente. Sono stati i fan, attenti a ogni minimo indizio, a scoprire i segnali di una possibile riconciliazione, come un riflesso negli occhiali o un dettaglio nascosto nelle loro foto. Solo poche ore fa, però, è emerso un indizio inequivocabile: una foto dei due insieme, sorridenti e felici, scattata durante un evento e condivisa su X.

Autrice del Grande Fratello richiama Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato esplode: "Sta tro*a"

Sembra quindi che tra i Sergetti sia tornato il sereno. Nonostante la notorietà acquisita sotto i riflettori, la coppia ha scelto di mantenere un basso profilo, evitando di pubblicare foto sui loro account ufficiali. Ma ai fan va bene così: l'importante è che i loro beniamini siano tornati insieme, pronti a vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.