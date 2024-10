Autrice del Grande Fratello richiama Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato esplode: "Sta tro*a"

Il modello milanese è stato nuovamente coinvolto in una polemica per un episodio che lo ha visto protagonista con una delle sue coinquiline nella Casa del reality show.

Negli ultimi tempi, Lorenzo Spolverato è stato preso di mira sul web per varie frasi discutibili che hanno segnato il suo percorso all'interno del Grande Fratello. Il modello è stato spesso al centro di spiacevoli episodi, comportandosi in modo scorretto con alcune delle sue coinquiline. In diverse occasioni, ha utilizzato un linguaggio che ha lasciato perplessi molti spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra.

Lorenzo Spolverato nuovamente sotto accusa per il suo linguaggio inappropriato

Un elemento comune in tutte le edizioni del reality show di Canale 5 è il tentativo da parte dei concorrenti di parlare senza microfono, una violazione del regolamento che avviene soprattutto quando si desidera discutere di argomenti 'compromettenti'. Nella notte di ieri, Yulia Bruschi, mentre le luci della Casa erano spente e diversi concorrenti già dormivano, ha iniziato a parlare con le sue coinquiline senza indossare il microfono. Una delle autrici del programma l'ha subito richiamata, disturbando così il sonno di alcuni gieffini, tra cui Lorenzo, che infastidito ha reagito insultando la modella con un "Sta tr.ia".

Nei giorni scorsi, il modello è stato protagonista di altri episodi controversi. Riferendosi a una sua precedente relazione, Lorenzo ha raccontato di aver allontanato la sua fidanzata usando le "maniere forti". "Lei si era innamorata persa e alla fine ho dovuto usare le maniere forti. A volte servono, come quando da piccoli la mamma ti dà uno schiaffo. Ok, non si dovrebbero alzare le mani, ma a me è servito."

Yulia è tra le concorrenti del Gf

In passato, Lorenzo ha fatto altre dichiarazioni scioccanti, come: "Io la mia donna non voglio vederla felice", oppure ha strattonato con forza la gamba di Helena Prestes dicendole "le prendi". In seguito a una discussione con Shaila Gatta ha affermato: "Loro si meritano un uomo che... guarda, non fatemi parlare.", riferendosi all'ex velina e a Helena.

