Greta Gerwig pronta a lasciare il progetto 'Narnia' con Netflix?

A ottobre, è emerso che Greta Gerwig stava sollevando dubbi con Dan Lin, il nuovo responsabile dei film di Netflix, riguardo alla distribuzione cinematografica dei suoi progetti su Narnia. La regista avrebbe messo in discussione la decisione di limitare i film alla sola piattaforma di streaming. Nonostante fosse consapevole del modello di distribuzione proposto da Netflix al momento della firma, Gerwig sarebbe rimasta delusa dal fatto che i suoi film non potessero uscire anche nelle sale.

In seguito, un altro rapporto ha suggerito che la regista stesse cercando di rescindere dal suo contratto con Netflix. Pochi giorni dopo, la piattaforma avrebbe avviato trattative con IMAX per consentire una distribuzione cinematografica dei film, fissando anche una data provvisoria per l'uscita: il Giorno del Ringraziamento 2026.

Tuttavia, secondo fonti di Empire City, la situazione si è complicata. Disney, Universal e altri grandi studi avrebbero fatto pressioni su IMAX affinché non concedesse schermi a Netflix per Narnia. Al momento, sembra che Netflix e Gerwig non riusciranno a ottenere una distribuzione nelle sale. Le stesse fonti suggeriscono che la regista potrebbe abbandonare a breve l'accordo con Netflix, mettendo a rischio il futuro della saga.

La genesi del progetto

Gerwig aveva firmato per dirigere i film di Narnia prima del successo planetario di Barbie, che ha radicalmente cambiato la sua posizione nell'industria cinematografica. In passato, la regista aveva dichiarato di essere cresciuta con le storie di Narnia e di sentire una connessione speciale con esse. Inoltre, aveva parlato della sua convinzione che una "prospettiva femminile" potesse dare nuova vita alla saga.

Greta Gerwig in un primo piano tratto dal film Greenberg

Rivelando le sue preoccupazioni per il progetto, Gerwig aveva dichiarato: "Sono leggermente in uno stato di terrore perché adoro veramente Narnia. Ho amato così tanto la saga da ragazza. E ora che sono adulta, C.S. Lewis era un pensatore e uno scrittore straordinario. Sono intimidita nel realizzare questo progetto. È una di quelle cose per cui vale davvero la pena sentirsi intimoriti. Non essendo britannica, sento particolarmente la pressione di volerlo fare nel modo giusto... È come quando gli americani fanno Shakespeare: c'è un sentimento di riverenza e forse dovremmo trattarlo con un'attenzione extra, visto che non appartiene al nostro paese".