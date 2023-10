Greta Gerwig sarà Guest Artistic Director dell'AFI Fest 2023

L'AFI Fest ha annunciato che sarà Greta Gerwig la Guest Artistic Director dell'edizione 2023, in programma nel mese di ottobre.

Greta Gerwig, dopo il successo di Barbie, è stata scelta come Guest Artistic Director dell'AFI Fest 2023.

La regista e sceneggiatrice raccoglie così l'eredità di filmmaker come Pedro Almodóvar, Bernardo Bertolucci, Ava DuVernay, David Lynch e Agnès Varda.

L'onore dato alla regista

La trentasettesima edizione dell'AFI Fest si svolgerà dal 25 al 29 ottobre a Los Angeles. Greta Gerwig ha dominato l'estate cinematografica con il suo film Barbie, in grado di incassare in tutto il mondo oltre 1,4 miliardi di dollari. La cifra ha reso il lungometraggio il titolo di maggior successo di Warner Bros e il miglior risultato ottenuto da una regista donna.

Da Frances Ha a Barbie, o di come imparammo ad amare Greta Gerwig

Bob Gazzale, presidente e CEO di AFI, ha dichiarato: "Greta Gerwig è devota al cinema e AFI prova devozione nei suoi confronti. Nel 2010 ha fatto parte della giuria del concorso dei cortometraggi e, negli anni successivi, AFI è stato orgoglioso nel celebrare Ladybird e Piccole donne, e ora siamo onorati nell'accoglierla come Guest Artistic Director".

In programma al festival ci saranno 141 titoli nel corso di cinque giorni, tra cui Leave the world behind scritto e diretto da Sam Esmail.