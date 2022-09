Grendel: il progetto di Netflix muore ancor prima di nascere

Sembra proprio che Netflix non si a più interessata al progetto Grendel, distanziandosi dai precedenti accordi con Dark Horse. Quale sarà il futuro di questa serie?

Netflix non proseguirà il suo progetto con la serie tv Grendel. La conferma è arrivata da Deadline, ufficializzando il termine, da parte del colosso dello streaming, dei lavori su questa serie al cui centro troviamo i fumetti di Dark Horse.

Probabilmente lo stop di Netflix non significherà la fine definitiva di Grendel, con la possibilità di essere acquistata altrove e magari prodotta da qualche altra piattaforma o società interessata a mandarla in onda.

In base alle informazioni fino ad oggi condivise su Grendel, Abubakr Ali avrebbe interpretato il ruolo del protagonista (segnando un momento importante per il settore essendo il primo attore maschio arabo e musulmano a interpretare il personaggio principale di una serie tratta da un fumetto), affiancato da Jaime Ray Newman, Julian Black Antelope, Madeline Zima, Kevin Corrigan, Emma Ho, Erik Palladino, Brittany Allen e Andy Mientus.

Alla base del progetto Grendel troviamo Andrew Dabb come showrunner e una Netflix che aveva aperto gli accordi in merito con la Dark Horse Entertainment, basandosi anche sul successo di The Umbrella Academy.

La storia avrebbe riguardato Hunter Rose, un autore famoso che di notte lavora nei panni di Grendel, un assassino il cui unico scopo è la vendetta per la perdita di una persona, pronto a fare di tutto pur di combattere il mondo criminale di New York.