Gremlins: la serie animata prequel ottiene il via libera alla produzione!

I Gremlins torneranno con una serie animata prodotta per il servizio di streaming di WarnerMedia! Il progetto sarà composto da dieci episodi ed è stato ideato come un prequel della storia mostrata nei due film cult.

Lo show si intitolerà Gremlins: Secrets of the Mogwai e la storia sarà ambientata nella Shangai degli anni Venti, raccontando la storia di Mr. Wing, mostrato quando aveva solo 10 anni e incontra per la prima volta il simpatico Gizmo. I due fanno poi la conoscenza dell ladra Elle e intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la Cina, entrando in contatto con vari mostri e spiriti legati al folklore cinese con lo scopo di riportare Gizmo alla sua famiglia e trovare un tesoro da tempo perduto.

La sceneggiatura della serie sarà firmata da Tze Chun, già nel team di Gotham, e tra i produttori ci saranno anche Darryl Frank e Justin Falvey di Amber Television, e Sam Register.

I Gremlins hanno ottenuto grande successo con il primo film dedicato alla storia di Gizmo arrivato nelle sale nel 1984, successo poi seguito da un sequel distribuito nelle sale nel 1990.

Nel 2017 Chris Columbus aveva confermato di aver completato la stesura della sceneggiatura del terzo capitolo della saga dichiarando: "Sono davvero orgoglioso dello script. E' contorto e oscuro, quindi vedremo. Si tratta però sempre di una questione economica nel momento in cui si parla di quando dovremo realizzare le riprese". Per ora, tuttavia, non c'è ancora alcuna notizia riguardante la possibile produzione del lungometraggio.