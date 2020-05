Gregory Tyree Boyce, attore di Twilight, trovato morto a 30 anni insieme alla fidanzata

Gregory Tyree Boyce, noto per essere apparso nella saga di Twilight, è stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju a Las Vegas. Le cause del decesso al momento non sono note. L'attore, che aveva 30 anni, lascia la madre e la figlia Alaya, di 10 anni.

Pur avendo solo due partecipazioni all'attivo, Gregory Tyree Boyce aveva una scena significativa nell'adattamento tratto da Stephenie Meyer. L'attore, in Twilight, interpretava il ruolo di Tyler Crowley, il giovane al volante di un furgone che rischia di investire Bella (Kristen Stewart), ma a salvarla ci pensa Edward (Robert Pattinson) che svela così la sua natura vampiresca. Gregory Tyree Boyce era, inoltre, apparso nel video musicale del brano di Trevor Jackson Apocalypse.

La madre di Boyce, Lisa Wayne, ha confermato il decesso sui social media scrivendo: "Sto male senza di te. Sono lacerata, sono perduta, sono sofferente. Ti scrivevo o ti chiamavo quando stavo male o ero preoccupata per qualcosa e tu mi rispondevi Ma, sono con te, lo affronteremo insieme. Ragazzo mio, perché mi hai lasciato? Vivevamo nello stesso posto e tu eri la mia cina. Tu cucinavi, io mangiavo con te e poi tornavo a casa. Durante la quarantena passeggiavamo la sera. Io, te, Natalie, Alaya e Kaniya trovavamo dei bei sentieri per camminare, ti piaceva tanto. Volevo dimagrire,ma tu cucinavi e io non potevo resistere alla tua cucina. Da quando mi hai lasciato ho perso 3 chili."

Lisa Wayne ha postato il logo del ristorante che il figlio progettava di aprire chiamandolo col nome dei suoi rapper preferiti e prosegue: "L'ultima volta che ti ho visto lunedì 11 maggio 2020, sono venuta da te per mangiare gli avanzi della Festa della Mamma. Abbiamo guardato uno show di Dave Chappelle e mi hai accompagnato alla macchina, mi hai abbracciato, mi hai baciato sulla guancia e mi hai detto che mi volevi bene e che mi avresti chiamato quando sarei arrivata a casa. Non ci sarà un altro abbracciao, bacil e non sentirò più quelle parole. Sono distrutta. Ti voglio bene Greggy."