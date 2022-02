Green Storytellers - Into The Wild: Infinity LAB lancia la campagna di crowdfunding per la docu-serie sul WWF

Su Produzioni dal Basso è attiva la campagna di crowdfunding per la terza stagione di Green Storytellers. Un viaggio al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura, il WWF.

Green Storytellers, il primo programma TV su sostenibilità e ambiente, voluto e finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding di successo su Infinity LAB, il laboratorio permanente creato da Infinity+ su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - torna con una nuova raccolta fondi per produrre la terza stagione. Questa volta il racconto sarà al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura: il WWF. Un viaggio tra l'Italia e l'Europa per raccontare chi difende con coraggio gli ecosistemi naturali e le meravigliose specie che li abitano.

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due stagioni, disponibili su Infinity+, - "Green Storytellers - Alla scoperta di chi vuole salvare il Pianeta", un viaggio a impatto zero alla scoperta di storie incredibili, e "Green Storytellers - Food Rescue", un viaggio per parlare con chi il cibo lo ama, lo salva e lo protegge, dalle quali è nata una serie TV apprezzata per la qualità creativa, per le immagini spettacolari e per la forza narrativa - Green Storytellers torna con 8 nuovi episodi sulla difesa e salvaguardia degli ecosistemi naturali.

I protagonisti andranno a conoscere chi salva specie in via di estinzione, chi si batte per la salvaguardia di tartarughe marine e cetacei, chi recupera e cura animali feriti e chi difende foreste ed ecosistemi naturali di straordinaria bellezza, in un viaggio in prima persona alla scoperta delle più spettacolari Oasi e di alcuni dei progetti targati WWF in Italia e in Europa.

La raccolta fondi sarà attiva fino al 7 aprile. Una volta raggiunto il 50% del budget complessivo attraverso il crowdfunding, il progetto otterrà il co-finanziamento della restante parte da Infinity+ che, oltre a co-produrre il progetto, distribuirà la docu-serie sul proprio channel.

Tante le ricompense per coloro che vorranno partecipare e sostenere l'iniziativa, come l'audiolibro/ebook "Come ti salvo il Pianeta", cartoline in carta riciclata che possono essere piantate nel terreno, la visione dello spettacolo "La Scelta", fino alla possibilità di contribuire, con la propria donazione, alla rimozione di 10kg di plastica abbandonata.