Green Hornet: Kevin Smith al lavoro sulla serie animata

Green Hornet tornerà sugli schermi, questa volta in versione serie animata, ed è Kevin Smith impegnato nello sviluppo del progetto che verrà realizzato in collaborazione con Wild Brain.

Il progetto è stato ideato per rivolgersi a un pubblico composto da famiglie e si ispirerà ai fumetti ideati dal produttore.

Kevin Smith ha già ideato una serie a fumetti di Green Hornet - Il calabrone verde tratta dalla sceneggiatura che avrebbe dovuto diventare un film prodotto dalla Miramax.

La storia sarà ambientata nel presente e proporrà una nuova versione di Green Hornet e Kato che sono, in questa occasione, il figlio del Calabrone Verde originale e la figlia del suo braccio destro. I due giovani dovranno quindi combattere il crimine a Century City.

Kevin Smith ha dichiarato: "Accompagnare il leggendario Calabrone Verde e Kato nella loro serie animata per la prima volta nella storia di questo iconici personaggi è un onore. Racconteremo la storia di due Calabroni - passato e futuro - che coinvolge diverse generazioni e si ispira a una vita trascorsa guardando cartoni classici e animazione classiche come Batman: The Animated Series, Heavy Metal e Super Friends. Non riesco a credere che WildBrain mi abbia dato questo lavoro e non riesco a ringraziarli abbastanza per l'opportunità di espandere ancora un po' la mia infanzia".