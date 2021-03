Green Book: stasera in TV su Rai1 il film premio Oscar con Viggo Mortensen e Mahershala Ali

Appuntamento con il cinema da Oscar stasera su Rai1 alle 21:25, dove arriva, in prima visione in chiaro, Green Book, il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali che racconta una storia vera.

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione in chiaro, arriva Green Book, il film diretto nel 2018 da Peter Farrelly, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali nei panni di Tony Vallelonga e Don Shirley, "protagonisti" di una storia realmente accaduta.

Green Book: Viggo Mortensen e Mahershala Ali in una scena del film

New York, 1962: il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L'occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley (Mahershala Ali), un noto pianista jazz.

Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del Sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D'altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri, almeno fino all'inizio di quello che si rivelerà un meraviglioso viaggio.

Nonostante le critiche - in molti l'hanno ritenuto troppo simile a A spasso con Daisy - Green Book è riuscito a convincere non solo il pubblico (in giro per il mondo ha incassato più di 300 milioni di dollari, a fronte di una spesa di 23) ma anche l'Academy, che nel 2019 l'ha premiato con 3 Oscar: Migliore sceneggiatura non originale, Migliore attore non protagonista a Mahershala Ali e Miglior film.