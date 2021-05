Grease 2, il dettaglio a luci rosse che ha sorpreso tutti i fan del film (VIDEO)

I fan si sono accorti di un dettaglio a luci rosse in Grease 2 ben trentanove anni dopo l'uscita in sala del sequel del cult con John Travolta e Olivia Newton-John

Ben trentanove anni dopo la sua distribuzione in sala, i fan di Grease 2 si sono accorti di un dettaglio a luci rosse, decisamente vietato ai minori, nel sequel del film interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John. A guardare il video di questo dettaglio, ci si chiede come mai non se ne siano accorti in sede di montaggio.

Attraverso il suo profilo Twitter, Justin Root ha mostrato una vera e propria "disfunzione" nel corso di una particolare scena di Grease 2. La sequenza incriminata mostra due cheerleader inseguire il personaggio interpretato da Maxwell Caulfield. Nel frattempo, un atleta in tenuta ginnica corre dallo sfondo al primo piano e lo slow motion consente allo spettatore di cogliere un dettaglio a luci rosse. A quanto pare, il personaggio in questione non indossava la biancheria intima. L'effetto collaterale di questa decisione si vede nel film, con i genitali di suddetto personaggio, liberi di muoversi al di sotto dei pantaloncini, mentre lui corre.

Come riportato da Smooth Radio, un utente ha commentato il video mostrandosi sorpreso alla visione di tale particolare: "Ho visto questo film centinaia di volte. Nonostante questo, non avevo mai notato un dettaglio del genere!". Un altro, invece, si è interrogato sulla professionalità dei montatori e ha scritto: "Scusate, da dove proviene un errore del genere?!".

Errore o inserto consapevolmente subliminale, il dettaglio in questione non sembra aver contribuito a portare gli spettatori in sala. Mentre Grease, infatti, nel 1978 ha guadagnato 132 milioni di dollari ai botteghini degli Stati Uniti, Grease 2 è uscito in sala nel 1982 e ha raggiunto la misera cifra di 15 milioni di dollari.