Grantchester, i nuovi episodi da stasera su Giallo

Tornano le vicende basate sui romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie, con protagonisti l'ispettore di polizia Geordie e il reverendo Will nei nuovi episodi di Grantchester, in prima tv assoluta da stasera su Giallo (canale 38) ogni giovedì alle ore 21:10 e disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Siamo nel 1957 e l'Inghilterra sta attraversando un momento di grande ottimismo, una serenità che sembra pervadere anche tutto il borgo rurale di Grantchester. Il giovane reverendo Will Davenport (Tom Brittney) è diventato ormai parte integrante della comunità consolidando il suo ruolo di vicario, e il corrucciato ispettore Geordie Keating (Robson Green) sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita matrimoniale. Ma l'idillio, in realtà, è solo apparente...

Grantchester: la locandina della serie

Tutti i protagonisti di Grantchester dovranno fare i conti con segreti e dure verità. Will cercherà di rimanere ancorato al suo innato ottimismo, che verrà messo a dura prova indagine dopo indagine. A minare le sue certezze, anche l'arrivo di un nuovo personaggio femminile, la giornalista Ellie Harding (Lauren Carse) da cui il reverendo sarà subito attratto non solo fisicamente, ma soprattutto per il suo carattere forte e per la sua indipendenza, totalmente in contrasto con la tipica immagine della donna degli anni '50.

In questa stagione si rafforza ulteriormente l'intesa tra l'ispettore di polizia e il vicario; l'amicizia tra i due assumerà sempre più i tratti del tipico rapporto padre-figlio. Non mancheranno come sempre indagini scottanti e delicate vicende umane dai temi attuali: dalla misteriosa morte di un giovane in un college femminile, alla vittima di un pirata della strada, Geordie e Will si troveranno ad affrontare anche un caso su inquietanti sperimentazioni scientifiche, oltre a riportare a galla verità scioccanti riguardo un convento di suore.