Grandi furti della storia con Pierce Brosnan: in arrivo dal 15 maggio su History Channel

Grandi furti della storia con Pierce Brosnan è una serie in otto episodi che andrà in onda su History Channel (canale 411 di Sky) a partire dal 15 maggio alle 21:00. In questo progetto, Brosnan esplorerà i dettagli di alcuni dei colpi più famosi di tutti i tempi. Ogni episodio si concentrerà sull'elaborazione del piano criminale, sulla formazione della squadra, sull'esecuzione del colpo, sulle testimonianze e infine sulla conclusione dell'attività

"criminale

Il filo comune di questi racconti è il desiderio di accumulare denaro e di vivere nel lusso che ha spinto molti criminali in tutto il mondo a tentare di portare a segno i colpi più incredibili, rischiando la vita e la libertà.

Tra i protagonisti dei vari episodi, i ladri italiani che nel 2003, dopo ben 27 mesi di pianificazione, sottrassero al caveau del World Diamond Center di Anversa oltre 100 milioni di dollari tra diamanti, gemme e contanti.

La banda di ladri altamente specializzati in furti negli hotel che nel 1972 ha portato a segno una rapina - entrata nel Guinness dei primati - nelle cassette di sicurezza del lussuoso Pierre Hotel di New York.

E ancora, i rapinatori della filiale Lloyds a Londra che nel 1971 hanno quasi portato a termine il furto, ma i cui walkie talkies sono stati intercettati da un radioamatore che ha avvisato Scotland Yard.

Infine, tra i ladri entrati nella leggenda, la banda mafiosa che ha portato a segno nell'aeroporto di JFK un colpo da 5 milioni di dollari, tanto da ispirare Martin Scorsese nel suo Quei bravi ragazzi.