Grande Fratello, Zeudi Di Palma dopo le accuse a Emanuele Fiori esplode: “i maschi della Casa mi fanno schifo"

Sabato mattina un episodio ha creato unontensa agitazione nella Casa del Grande Fratello, portando tensioni e opinioni contrastanti tra i concorrenti. Zeudi Di Palma, visibilmente scossa, ha accusato Emanuele Fiori di comportamenti inappropriati sotto le coperte, generando reazioni diverse tra gli inquilini.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto riferito da Jessica Morlacchi, Zeudi si sarebbe lamentata con Luca Calvani, sostenendo che Emanuele l'avrebbe toccata sotto le coperte. Stefano Tediosi ha riferito il turbamento della ragazza, spiegando che la coinquilina gli avrebbe chiesto di cambiare letto per evitare di dormire accanto al fisioterapista. Anche Pamela Petrarolo ha aggiunto un dettaglio, sostenendo che Emanuele si sarebbe avvicinato al letto dell'ex Miss Italia facendo il solletico, gesto che avrebbe scatenato la sua crisi.

Le reazioni dei concorrenti

La regia, secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto a Zeudi di non menzionare ulteriormente l'accaduto, forse per evitare che il tema diventasse centrale nella narrativa del programma. Tuttavia, la discussione tra i concorrenti non si è fermata. Javier Martinez si è schierato apertamente con Emanuele, criticando l'atteggiamento di Zeudi e accusandola di aver esagerato la situazione: "Lei l'ha fatto passare come un maniaco. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui."

Emanuele Fiori nella Casa del Grande Fratello

Anche Shaila Gatta ha espresso dubbi sulle intenzioni di Zeudi, mettendo in discussione la sua sincerità: "Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata." Helena Prestes, al contrario, ha difeso la Di Palma, invitando gli altri a non giudicare la sua reazione: "Non possiamo giudicarla per la sua reazione, in certi casi ognuno reagisce a modo suo. Se lei è esplosa, qualcosa c'è."

Lo sfogo di Zeudi Di Palma

Ieri pomeriggio, l'ex Miss Italia si è confidata con Mariavittoria Minghetti, rivelando il timore di essere nominata in massa dai ragazzi della Casa. Ha accusato i maschi di voler coprire Emanuele, dichiarando: "Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo, devono coprirsi a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti, soprattutto dopo questa cosa."

Grande Fratello, notte movimentata nella Casa: "Con lui non dormo, mi ha toccata sotto le coperte"

Stasera la questione potrebbe essere affrontata durante la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale 5. Resta da vedere come gli autori del Grande Fratello gestiranno la situazione, considerando il delicato equilibrio tra le dinamiche del reality e la gravità del tema trattato.