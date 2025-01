Grande Fratello, Zeudi Di Palma: la strategia dietro l'avvicinamento a Javier e l'ombra di Helena Prestes

Al Grande Fratello, da quando Zeudi Di Palma ha dichiarato pubblicamente il suo amore per Helena Prestes, molti si sono chiesti se le sue parole fossero davvero sincere o se si trattasse di una mossa strategica per guadagnarsi il consenso dei fan, soprattutto quelli legati al fanbase di #zelena (la coppia che unisce il nome di Zeudi e Helena). Ora che la situazione si è evoluta, il sospetto che circola è che Zeudi stia cercando in tutti i modi di allontanare Helena da Javier Martinez per cercare di costruire qualcosa con lui.

Il doppio gioco di Zeudi?

Dopo aver trascorso del tempo con Helena e averla supportata pubblicamente, sembra che l'ex Miss Italia stia ora cercando di mettere in atto una nuova strategia: allontanarsi dalla modella brasiliana per concentrarsi su Javier Martinez, il pallavolista con cui aveva già avuto un primo avvicinamento. Tuttavia, alcuni utenti sul web insinuano che Zeudi stia cercando di isolare la ragazza di cui si era detta innamorata.

A dimostrazione di ciò, ieri sera, dove si è finalmente confrontata con Javier, Zeudi ha messo in chiaro la sua posizione. Stufa dei continui cambiamenti e delle contraddizioni nel rapporto con l'argentino, la ragazza ha deciso di affrontarlo faccia a faccia. In questo dialogo, Zeudi ha ribadito che entrambi stanno soffrendo: Helena è ancora legata a Javier ma non ricambiata, mentre lui vorrebbe solo essere amico, ma sta facendo fatica a mantenere una distanza netta.

Javier, Helena e Zeudi nella Mystery Room

Ma proprio qui arriva il punto che ha sollevato più di un dubbio: Zeudi ha dichiarato che non sarebbe disposta a fare il passo successivo con Javier se lui non riuscisse a prendere una posizione definitiva nei confronti di Helena. "Non basta che tu le dica che la vedi solo come un'amica, devi proprio allontanarti fisicamente da lei. Se non riesci a fare questo, io mi tiro fuori totalmente."

Una dichiarazione forte, che non ha solo messo sotto pressione Javier, ma anche Helena, facendo sembrare che Zeudi stia cercando di forzare la mano e di fare in modo che il gieffino scelga lei, anche a discapito della sua amicizia con la modella. Il sospetto che molti sollevano sui social è che Zeudi stia agendo più per una questione di strategia che di vero sentimento.

Se inizialmente si era avvicinata ad Helena per conquistare la sua fiducia e quella dei fan che la sostenevano, ora sembra che stia cambiando alleanze per avvicinarsi a Javier, in un tentativo di spiazzare l'ex compagna di avventura. La domanda che molti si pongono è: "Zeudi sta davvero cercando una relazione con Javier, o sta solo cercando di isolare Helena per ottenere il favore del pubblico?"

Nonostante le insinuazioni di Zeudi, Javier ha cercato di essere chiaro, spiegando che è consapevole delle sue difficoltà, ma non intende cambiare il suo comportamento con Helena, come aveva detto dopo la puntata alla compagna d'avventura. "So che quello che mi dici è vero, che dovrei distaccarmi completamente da lei, ma concedimi un po' di errori. So che se metto uno stop, poi diventa un casino."

Il confronto di ieri tra Zeudi e Javier sembrava destinato a chiarire la situazione, ma non è mancato il dubbio che questa conversazione sia stata l'occasione per avvicinarsi ulteriormente a Javier. Infatti, dopo tra i due c'è stata una maggiore intimità, con abbracci che sono seguiti in maniera spontanea e baci sfiorati.