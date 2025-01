Grande Fratello: Zeudi Di Palma prende le distanze da Helena: “mi corteggiava lei, io zero”

Dopo il litigio tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma sembra voler fare un passo indietro ed allontanrsi dalla modella brasiliana. L'ex Miss Italia, ha rivelato ad Alfonso D'Apice di avere alcuni dubbi sulla sincerità della modella, condividendo dettagli inediti sul loro avvicinamento iniziale e sulla confusione creatasi successivamente.

Il racconto di Zeudi ad Alfonso

La partenopea ha spiegato che sin dal primo giorno è stata Helena a mostrarsi interessata, prendendo l'iniziativa: "A provare a baciarmi... non l'ho mai fatto io, è stata Helena ad avvicinarsi a me. Il primo giorno io non le ho dato il bacio, era lei che mi corteggiava con le labbra, con tutto, io zero. Il secondo giorno abbiamo dormito insieme e lei sapeva che mi piacciono anche le donne. Mi faceva effetto e secondo me l'aveva intuito. È ovvio che poi scatta, il primo giorno posso resistere, ma poi scatta."

Nonostante questo, Zeudi ha cominciato a dubitare delle reali intenzioni di Helena, soprattutto dopo che la brasiliana si è avvicinata a Javier Martinez. Secondo Zeudi, il comportamento di Helena ha suscitato confusione e insicurezze: "Il primo bacio con Helena era importante perché io non lo do subito a una persona. Ma poi lei si è avvicinata a Javier.

Zeudi e Alfonso prima di baciarsi

"Lui ha detto che non prova nulla per lei, ma lei sembra interessata a lui. Questo mi ha fatto pensare che stesse giocando, perché evade dal nostro rapporto. Si è detto che io sono evasa da lì per venire da te, ma quello che ho avuto io con te non l'ho mai avuto con Helena," ha continuato Zeudi.

Lex Miss ha anche sottolineato che il rapporto con Alfonso D'Apice le sembra più autentico, soprattutto per la profondità delle conversazioni avute con lui: "Il bacio tra di noi è stato sbagliato perché è stato spingersi a un'intimità che avevamo già raggiunto. Con Helena era qualcosa di superficiale"

Zeudi ha chiarito che, al momento, non ha intenzione di impegnarsi in una relazione seria, dentro o fuori la Casa: "Non cerco proprio una relazione, non voglio una relazione perché ultimamente sono molto concentrata su me stessa, su quello che voglio fare. Ho l'università, il tatuaggio, il mondo dello spettacolo. L'amore ti distrae un po'. Se io bacio una persona non significa che voglio una relazione. Per me il bacio è importante, ma non così importante da pensare subito a un futuro insieme."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Zeudi e Alfonso