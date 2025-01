Grande Fratello, Helena Prestes si difende dopo la lite con Jessica Morlacchi: “Non volevo farle del male”

Il litigio esplosivo tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a essere al centro dell'attenzione nella Casa del Grande Fratello e sui social. La situazione è degenerata quando la modella brasiliana, esasperata dagli insulti ripetuti della cantante, ha lanciato prima l'acqua fredda di un bollitore e poi il bollitore stesso verso Jessica.

Helena Prestes spiega perchè ha perso la testa

Dopo l'accaduto, Helena ha cercato di spiegare le sue motivazioni ai coinquilini, sottolineando che il suo gesto non era mirato a fare del male, ma era una reazione impulsiva dettata da una situazione esasperante. In un confronto, la modella ha dichiarato: "Mi è passato per la testa di chiedere scusa perché ho visto lei spaventata, non le avrei fatto del male. Ha detto cose che mi hanno ferita e non ha smesso, non sapevo come rispondere con le parole. Mi dispiace, l'ho vista spaventata e non voglio essere questa persona."

In un momento di riflessione con Stefania Orlando, Helena è scoppiata in lacrime, esprimendo tutto il suo rimorso: "Ho vergogna di me, non ho mai fatto una cosa del genere. Voglio chiedere scusa perché ho visto paura negli altri e io non voglio questo." Tra i pochi a prendere le difese di Helena c'è Luca Calvani, che ha cercato di spiegare la reazione della modella come una conseguenza delle numerose provocazioni subite.

Luca Calvani è stato al fianco di Helena

"C'è stato uno scambio molto brutto, con grande aggressività verbale. Riconosco che non sei ferrata verbalmente come un'italiana, e hai risposto in maniera fisica. Però devi rispondere solo di ciò che hai fatto, non giudicare Jessica adesso." Calvani ha invitato Helena a riflettere sulle sue azioni, pur riconoscendo la complessità della situazione e il clima di tensione che ha portato allo scatto d'ira.

La reazione di Jessica Morlacchi

Dall'altra parte, la cantante ha manifestato il suo disappunto, soprattutto per l'atteggiamento di alcuni coinquilini che, a suo dire, si sarebbero schierati con Helena per convenienza: "Loro, pur di stare accanto a lei, stanno in questo teatrino e stanno zitti. Ho messo a rischio l'amicizia con Luca Calvani, ma lui forse è solo un bravo giocatore." Jessica ha anche difeso il suo comportamento, accusando Helena di aver esagerato e dipingendola come la vera responsabile della situazione.