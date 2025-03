Grande Fratello, Zeudi Di Palma litiga con tutti, anche con l'amica Chiara Cainelli: "Non mi hai tutelata!"

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sembravano andare d'amore e d'accordo ma l'idillio si è rotto a causa di Giglio nella casa del Grande Fratello. In Cainelli, Di Palma aveva trovato la sua unica vera grande alleata ma qualcosa potrebbe essersi rotto.

La prima lite tra le due amiche è nata a causa di una partita di biliardino fra Zeudi, Chiara e Giglio. Quest'ultimo, ha chiesto a Lorenzo Spolverato di sostituire Shaila, che avrebbe dovuto aggregarsi alla partita.

La lite provocata dalla scelta di Giglio

La scelta di Giglio ha mandato su tutte le furie Zeudi, che ha provocato la reazione arrabbiata proprio di Giglio:"Non hai 12 anni ma 24, bisogna crescere, i dodicenni li abbiamo lasciati all'asilo".

Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello

A quel punto, Chiara è intervenuta per cercare di farla ragionare, ricevendo la risposta piccata di Zeudi:"Ma uno che mi dice pesta e corna, che io faccio la fenomena durante la puntata, io devo giocarci pure a biliardino? Se Giglio pensa questo che venisse e me lo dicesse in faccia, me l'ha detto senza guardarmi in faccia. Lui pratica bene e razzola mano, non è che me ne interessa a me. Io non voglio giocare con Lorenzo perché lui ha detto che faccio la fenomena. Chiara, stai dando ragione a loro? Fammi capire. Chiara ma secondo te, io posso mettermi a giocare con Lorenzo? Io non gioco con una persona che non ci pensa due volte a mettermi in cattiva luce, io non sono falsa quindi me ne vado di là. Stiamo parlando del giorno dopo, non di una settimana. Pensano quello che vogliono, che sono una bambina? Non mi interessa. Io volevo giocare in serenità con le mie amiche, punto".

Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli discutono per la prima volta

In un secondo momento, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno cercato un chiarimento che non è andato a buon fine:"Vai di là Chiara, non ho voglia di parlarti. Io non voglio parlare più con nessuno qui dentro, non sto scherzando. Non mi hai tutelata, non capisci. Non mi hai tutelata Chiara, ma va benissimo così" ha esclamato Zeudi.

Primo piano di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli ha cercato di difendere il suo operato:"Io non ho mai detto che sei una bambina. Non parlare in questo modo, sono venuta qui a parlarti e ascoltarti. Io ho pure detto che mi sentivo a disagio e non sapevo cosa dire...è una cavolata quella che è successo. Ma stai scherzando, è una follia. Ma cosa non ti ho tutelata? Io ho capito il tuo momento, parliamone".