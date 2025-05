Grande Fratello, Zeudi Di Palma: “ Sono molto fiera dei miei fan”, ma la sua difesa non convince. Ecco perché

L'ex concorrente del reality show elogia le sue fan per le iniziative solidali, ma resta in silenzio sulle minacce subite da altri gieffini.

Nelle ultime settimane si è sollevato un polverone attorno al fandom di Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello. Diversi ex gieffini hanno denunciato pubblicamente di essere stati vittime di minacce e attacchi pesanti da parte di alcuni fan della giovane. Un fenomeno mai visto prima con tale intensità, tanto da suscitare preoccupazione e interrogativi anche all'interno del mondo del reality.

Minacce e insulti: l'allarme lanciato su Instagram

L'ultima, in ordine di tempo, a esporsi è stata Pamela Petrarolo. L'ex volto di Non è la Rai ha condiviso su Instagram alcune minacce ricevute non solo a suo indirizzo, ma anche nei confronti della figlia, domandandosi apertamente: "Mi chiedo cosa si nasconde dietro questo movimento d'odio e dietro il silenzio della beniamina di queste persone fuori controllo?". Parole forti, accompagnate dalla promessa di affrontare il tema nel suo spazio L'Angolo di Malala.

Zeudi Di Palma

In tanti si sono chiesti come mai Zeudi Di Palma non fosse intervenuta pubblicamente per prendere le distanze da quella parte del suo fandom responsabile di comportamenti tossici e offensivi. Secondo alcuni rumors, proprio queste dinamiche avrebbero portato gli autori di Verissimo a escluderla temporaneamente dalla trasmissione condotta da Silvia Toffanin, per evitare ulteriori polemiche.

Zeudi risponde: "Vogliono solo screditarmi"

La partenopea, però, ha rotto il silenzio ieri sera con una diretta Instagram, nella quale ha speso parole di grande affetto e orgoglio per le sue fan, elencando le numerose iniziative benefiche da loro promosse: "Sono contentissima del mio fandom. Hanno fatto tante donazioni per Gaza e altre iniziative su temi delicati", ha esordito.

Donazioni e beneficenza non cancellano il lato tossico del fandom

"Mia madre incontrerà alcune fan a Scampia, dove hanno sostenuto diverse associazioni. Sono molto fiera di loro. Se ne dicono tante solo per screditare, ma la maggior parte del mio fandom è molto tranquillo. Sono molto grata del mio fandom aldilà delle critiche che riceve", ha dichiarato. Parole che, se da un lato mettono in luce l'impegno sociale di una parte del suo seguito, dall'altro non affrontano direttamente la questione delle minacce, lasciando irrisolto il nodo centrale.

Tra i fan di Zeudi Di Palma c'è la presenza di una frangia tossica (magari in minoranza) che rischia di danneggiare irreparabilmente la reputazione dell'ex Miss Italia. La vicenda è tutt'altro che chiusa. Con l'attenzione crescente da parte degli ex concorrenti e del pubblico social, resta da vedere se Zeudi deciderà di prendere una posizione più netta per arginare un fenomeno che potrebbe sfuggire di mano.