Grande Fratello, Vittorio Menozzi torna sui social dopo la finale: ecco cosa ha detto

Vittorio Menozzi torna sui social dopo la finale del Grande Fratello, il concorrente si era allontanato da Instagram da alcuni giorni, e ha ripreso a scrivere solo poche ore fa. L'ingegnere, ha raccontato il suo percorso e si è scusato per l'assenza con i suoi fan.

La finale del Grande Fratello

Lunedì sera si è concluso il Grande Fratello con la vittoria di Perla Vatiero che nella finale a due contro Beatrice Luzzi è stata votata dal 55% del pubblico. Spentesi le luci della Casa più spiata d'Italia alcuni protagonisti del reality show sono tornati a postare sui social, compreso Vittorio Menozzi che dal loft di Cinecittà era uscito il 12 febbraio.

Il saluto di Vittorio Menozzi

"Mi scuserete se non ho messo storie, usare il telefono in certi momenti è un vero peccato per il momento stesso. So che andrebbe più di moda mettere una foto, ma sapete alle volte il Vitto sa essere particolarmente fuori moda", ha scritto Vittorio, riferendosi alla mancanza di contenuti relativi alla finale del Grande Fratello.

Vittorio ha salutato i fan su Instagram dopo la finale del Grande Fratello

"In quei momenti ho solo chiuso gli occhi e nel frusciare di voci mi è passata dentro tutta una serie di ricordi. Non so spiegarvi cosa si prova, è come rendersi conto del peso di un lungo libro in cui si ha appena scritto l'ultima frase dopo centinaia di notti sveglio per arrivare alla fine".

Infine Vittorio ha scritto le sue riflessioni sul suo percorso e sulla serata finale: "Tante cose sarebbero dovute andare diversamente a parer mio, ma l'unica utilità e sostanza che distingue queste frasi da voluta retorica è quanto questo tipo di ombre risplendano di promesse".

"Normalmente ho un cuore a spigoli, mi conosco, ma per fortuna esistono momenti come ieri. E va bene così, in un certo senso esperienza significa sempre qualcosa di spiacevole, in contrasto al fascino delle illusioni. Per il resto, ho visto che negli occhi ci sono cose che non moriranno, mai".

La polemica con Greta e Beatrice

Vittorio, nelle ultime puntate del Grande Fratello già eliminato, è stato al centro di una spiacevole polemica. Alfonso Signorini ha mostrato un clip in cui Greta raccontava a Paolo e Letizia di alcune confidenze fatte da Vittorio sul suo rapporto con Beatrice "Mi ha raccontato tutto nel dettaglio: agghiacciante, cose che fanno venire i brividi", aveva detto Greta Rossetti.