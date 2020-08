Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando e il figlio di Alba Parietti tra i concorrenti

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e Stefania Orlando sono i nuovi nomi scelti da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5.

Continuano le indiscrezioni sulla formazione del cast del Grande Fratello VIP 5, nei giorni scorsi attraverso alcuni spoiler abbiamo saputo che Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento entreranno nella Casa mentre Gabriel Garko ha escluso una sua partecipazione al reality. Oggi due nuovi nomi si aggiungono alla lista dei concorrenti: Francesco Oppini e Stefania Orlando, scelti direttamente dal conduttore che nel frattempo ha confermato che Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ex componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Francesco ha 38 anni, ha partecipato nel 2004 al reality La Fattoria, in cui la madre Alba era opinionista. Vive a Milano dove lavora in un concessionario di automobili. È uno dei telecronisti sportivi dell'emittente Gold TV nel programma Diretta Stadio.

Stefania Orlando è nata nel 1966, ha presentato I fatti vostri su RAI 2 e Il Lotto alle Otto ed è stata opinionista di Uno Mattina. Ha lavorato per TeleNorba e Canale Italia. Al settimanale Chi Stefania ha detto in un'intervista che dopo aver reso note le avances fattele da un personaggio molto potente è finita in una lista nera. Nel 1997 ha sposato l'attore Andrea Roncato da cui ha divorziato dopo due anni.