Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si separano: "Inevitabile prendere direzioni diverse"

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono separati: la notizia è stata diffusa dalla showgirl con un post nelle storie di Instagram condiviso anche dall'ex marito. Negli ultimi giorni si erano moltiplicati i rumors che volevano finita la storia d'amore della coppia durata quindici anni.

Stefania e Simone avevano superato una prima crisi subito dopo il ritorno in famiglia della Orlando, la showgirl era rimasta nella casa del Grande Fratello Vip 5 per circa sei mesi. "Ho attraversato un momento di depressione nei quali ho avuto un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Questa è stata la prima crisi in 13 anni di storia. Avevo assaporato per la prima volta la possibilità di non avere responsabilità. È stato talmente bravo che ha saputo aspettare e non ha premuto l'acceleratore", aveva raccontato Stefania.

Dopo due anni da quella dichiarazione i due hanno deciso di prendere strade diverse, Stefania Orlando non ha specificato il motivo della separazione: "Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili ed inutili illazioni", ha scritto nel post, condiviso nelle sue storie anche da Simone. Da qualche tempo i fan avevano notato che il musicista non compariva più nelle storie di Stefania, e viceversa, da qui i rumors che si erano moltiplicati negli ultimi giorni, voci che i due hanno deciso di stoppare rendendo pubblica la separazione.

Nel post pubblicato da Stefania Orlando si legge: "Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un'ampia riflessione, è stato inevitabile prendere due direzioni diverse", ha scritto Stefania su instagram, confermando la decisione di separarsi, "Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un granfiassimo affetto, tanta stima, rispetto e l'augurio reciproco di essere felici".