Grande Fratello Vip: Piera e Guendalina sotto i riflettori, sei a rischio eliminazione

Tra tensioni, confronti e nuovi equilibri, la settima puntata del Grande Fratello VIP accende i riflettori su Piera Meloni e Guendalina Tavassi. Sei concorrenti finiscono a rischio eliminazione.

La settima puntata del Grande Fratello Vip ha acceso ancora una volta i riflettori sulle dinamiche della Casa. Tra confronti, tensioni e sentimenti messi alla prova, Piera Meloni e Guendalina Tavassi sono state tra le protagoniste della serata. Spazio anche alle nuove nomination, che hanno delineato il gruppo dei concorrenti a rischio eliminazione.

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A dare il via alle discussioni è stata la festa di compleanno di Giacomo Gallani, alla quale non tutti gli inquilini erano stati invitati. Gli esclusi hanno reagito organizzando una cena alternativa. Valeria Marini non ha nascosto la propria delusione per essere rimasta fuori dall'evento, mentre Moreno Morello ha parlato di divisioni sempre più evidenti all'interno della Casa.

Il clima si è acceso anche tra Alex Belli e Marina La Rosa. L'attore ha accusato Marina di voler costruire attorno a sé una sorta di gruppo di fedelissimi, ma la concorrente ha respinto con decisione le accuse. Nel frattempo, anche Andreas Muller e Jonathan Kashanian hanno avuto un duro scontro.

Carmen e Marina fanno pace

Uno dei confronti più attesi è stato quello tra Carmen Di Pietro e Marina La Rosa. La nomination di Carmen e il mancato chiarimento avvenuto dopo la precedente puntata avevano lasciato strascichi tra le due.

Marina La Rosa ha avuto un confronto con Carmen Di Pietro

In diretta sono emerse accuse e incomprensioni reciproche, con Carmen che ha contestato a Marina un atteggiamento considerato troppo snob. Marina, dal canto suo, ha messo in dubbio la sincerità delle intenzioni della showgirl. Alla fine, però, le due hanno scelto di chiarirsi e hanno fatto pace. A sorpresa, Carmen ha persino coinvolto Marina in una piccola lezione di canto.

Piera Meloni davanti a una scelta difficile

Il momento più delicato della serata ha riguardato però Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. Dopo le dichiarazioni della concorrente sul rapporto con il compagno e la crescente vicinanza ad Alessandro Roncaccia, Gian Marco ha fatto il suo ingresso nella Casa per affrontarla. Il ragazzo ha raccontato tutta la propria delusione e ha contestato a Piera alcune delle dichiarazioni rilasciate durante il programma.

A rendere ancora più emozionante il confronto è stato il tatuaggio che Gian Marco ha scelto di dedicare alla fidanzata, un gesto con cui ha voluto ribadire quanto fosse importante per lui la loro storia. Ma alla fine è arrivata la domanda più difficile: Piera vuole ancora stare con lui oppure la loro relazione è finita?. La concorrente non è riuscita a dare una risposta definitivam dando l'impressione di voler tenere due piedi in una scarpa. Gian Marco, però, è stato categorico: i dubbi appartengono a Piera e ora spetta a lei scegliere. I due si sono salutati e il loro rapporto è ormai finito.

Carmen nel Confessionale

Guendalina Tavassi nella bufera

Non c'è puntata senza una nuova polemica per Guendalina Tavassi. Questa volta la concorrente è stata accusata di aver cercato di influenzare le nomination. Giancarlo Danto ha raccontato di aver ricevuto da Guendalina il suggerimento di nominare Moreno Morello. Anche Giulia Provvedi ha ammesso di aver votato Moreno per tutelare l'amica. Guendalina ha però respinto ogni accusa, spiegando di aver dato soltanto un consiglio.

A far discutere è stato anche il rapporto tra Federica Morello e Moreno, giudicato da Guendalina in maniera piuttosto critica. Le sue parole hanno provocato la reazione dei diretti interessati, che hanno difeso la loro amicizia.

Chi rischia l'eliminazione?

La puntata si è chiusa con le nomination. Al televoto finiscono Alex Belli, Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Federica Morello, che si aggiungono ai già nominati Giancarlo Danto e Moreno Morello. Il verdetto arriverà nella puntata di venerdì, quando il concorrente meno votato dal pubblico dovrà lasciare definitivamente la Casa.