Grande Fratello VIP, Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano nel cast?

Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano potrebbero essere i futuri concorrenti del Grande Fratello VIP. Secondo Blogo, l'attore e il figlio hanno sostenuto i provini per il reality dove parteciperebbero come concorrente unico.

Alfonso Signorini e il suo team continuano ad organizzare provini per completare il cast de il Grande Fratello VIP di settembre. Nei giorni scorsi sono emersi i nomi di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, oggi i rumors danno per certo i provini di Rocco Siffredi ed il figlio Leonardo Tano, anche se si tratterebbe di audizioni, quindi nulla di definitivo.

Rocco Siffredi, attore e produttore di film a luci rosse, ha già partecipato ad un reality: nel 2015 si piazzò al quinto posto della decima edizione dell'Isola dei Famosi. Il figlio Leo Tano, ventidue anni, non sembra voler seguire le orme del padre nel mondo del porno, a differenza del fratello Lorenzo che ha già girato un film come regista. Il ragazzo sembra interessato alla carriera da modello e studia ingegneria. Una volta il padre ha detto "Leonardo sarà una grande pornostar, ha delle 'doti' molto più sviluppate delle mie". Lo scorso anno Leo ha debuttato come modello di intimo per MSGM.