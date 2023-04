Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: rissa sfiorata in studio

La finale del Grande Fratello Vip 7 ci stava per regalare una rissa tutta al femminile tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Tra le due, che possiamo già definire ex vippone, il contatto fisico è stato sfiorato. La rivelazione è arrivata da Biagio D'Anelli, anche lui ex concorrente del reality ed oggi esperto di gossip.

Tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi non è mai corso buon sangue, la sorella di Clizia è entrata nel programma soprattutto come ex di Edoardo Donnamaria, che nel frattempo si era fidanzato con l'ex spadista. Un altro espediente della produzione per ravvivare una spenta edizione del reality. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha fatto assistere agli spettatori a noiosi faccia a faccia tra le due partecipanti che nutrivano una forte avversione reciproca.

Questa tensione è culminata ieri durante l'ultima puntata. Micol è stata la prima finalista ad essere eliminata, dopo aver perso al televoto contro Nikita Pelizon, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La Incorvaia ha raggiunto quindi lo studio e qui, quando le telecamere si sono spente, si è verificato il fattaccio.

Come dicevamo all'inizio, sembra che le due, una volta che si sono incontrate stavano per raggiungere un nuovo livello di scontro, quello fisico. Ecco cosa ha scritto Biagio D'Anelli su quanto ha visto ieri sera: "Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un'edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale...bah, per me una cafonata pazzesca".