Grande Fratello Vip: ex concorrente si sposa, i vipponi invitati e la reazione della sua 'cotta'

Alle nozze di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati invitati alcuni ex coinquilini della Casa, non è passata inosservata la reazione di una delle assenti di lusso.

Uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip si è sposato: ci riferiamo ad Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, modello veronese che ha partecipato alla quarta edizione del programma di Canale 5. Al suo fianco c'erano alcuni ex coinquilini, ma non Adriana Volpe, la conduttrice per cui il neo sposo si diceva avesse preso una sbandata.

Il matrimonio di Andrea Denver e la 'dedica' di Adriana Volpe

L'ex vippone ha scelto di convolare a nozze nella sua città d'origine, Verona, sebbene la moglie sia nordamericana. Lei si chiama Lexi Sundin, i due si sono conosciuti nel 2021 proprio negli Stati Uniti, dove lo sposo si è trasferito da anni. Tra gli invitati erano presenti alcuni ex coinquilini della Casa.

A festeggiare Andrea e sua moglie, infatti, c'erano Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese, Aristide Malnati e Daniele Dal Moro. Quest'ultimo è amico di lunga data di Denver ed ha partecipato alla settima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Dopo le nozze, gli sposi e gli invitati hanno festeggiato in una struttura sul Lago di Garda.

Assenti la vincitrice del reality show Paola Di Benedetto e, soprattutto, Adriana Volpe. Andrea, durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, sviluppò un grande legame con la conduttrice televisiva. Tra loro c'era una particolare simpatia e molti erano convinti che Denver si fosse innamorato di Adriana, tanto che il marito della vippna la invitò a rispettare il loro rapporto. La Volpe fu costretta a lasciare il programma per le condizioni di salute del suocero, ammalatosi e poi morto a causa del Covid.

Andrea Denver e Lexi Sundin

Proprio nel giorno delle nozze, Adriana ha condiviso nelle sue storie di Instagram una frase della poetessa Alda Merini sui ricordi dei momenti felici: "Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti felici che hai vissuto e ti fanno felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato."