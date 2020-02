Grande Fratello Vip 2020, il marito ad Adriana Volpe: "Rispetta il nostro rapporto”

Cosa c'è tra Adriana Volpe e Andrea Denver? Se lo chiedono i fan del Grande Fratello Vip 2020 ma anche il marito della conduttrice, che le ricorda di rispettare il loro rapporto.

Gli spettatori del Grande Fratello Vip stanno studiando con attenzione l'evoluzione dell'amicizia Adriana Volpe e Andrea Denver. I due negli ultimi giorni si sono avvicinati molto, tanto da far pensare che tra loro sia scoccata la classica scintilla. Andrea ha trovato in Adriana una persona con cui confidarsi dopo il litigio con Clizia Incorvaia.

I due sono comunque felicemente impegnati al di fuori della Casa, lei è sposata e ha una figlia, lui è fidanzato. Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha parlato con il settimanale 'Chi' di Alfonso Signorini e ha detto: "Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato". Roberto poi ha aggiunto: "Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia". Queste interviste al settimanale diretto del conduttore della trasmissione sembrano montate apposta per creare polemiche nella Casa. Eleonora Giorgi su Instagram aveva ammesso di aver rifiutato molte interviste da quando il figlio Paolo e nella casa ma di "averla dovuta concedere al settimanale Chi".

Nel frattempo il bell'Andrea deve respingere gli ammiccamenti delle più giovani concorrenti: Sara Soldati vorrebbe farlo "sfidanzare" e Asia Valente dalla prima sera ha provato a dividere il letto con lui. Denver resiste e rilancia: "Mi oriento sulle donne sposate. Faccio il sacrificio di dormire solo con Adriana". Quest'ultima ride: "Io ti adoro, in un'altra vita".