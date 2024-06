Grande Fratello Vip 7, scontro a distanza tra due ex concorrenti: "basta dire ca*zate"

Il Grande Fratello Vip 7 è stata l'edizione più controversa nella storia dei reality condotti da Alfonso Signorini. Una serie di episodi poco edificanti ha costretto Pier Silvio Berlusconi a intervenire, imponendo nuove regole che hanno portato alla squalifica di alcuni concorrenti. A più di un anno di distanza, Giovanni Ciacci e Nikita Pelizon si sono scontrati su un tema molto delicato come il bullismo.

La reazione di Nikita Pelizon dopo l'esperienza al GF Vip 7

La vincitrice della settima edizione del reality show di Canale 5, che ha recentemente pubblicato un singolo, ha rilasciato un'intervista a Tag24, in cui è tornata a parlare delle sue sensazioni quando, una volta uscita dalla casa più spiata d'Italia, si è accorta che quanto successo nel loft di Cinecittà avrebbe avuto un effetto negativo sulle loro carriere televisive.

"Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l'avevo mai visto. Perciò non mi aspettavo che non saremmo stati più invitati in alcun programma", ha detto, riferendosi al bando che l'amministratore delegato di Mediaset impose agli ex gieffini. Nessuno di loro, ad esempio, fece la solita passerella negli studi di Silvia Toffanin; nemmeno la vincitrice fu invitata a Verissimo. Stessa cosa per programmi come Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Nell'intervista, la Pelizon ha spiegato: "Non me lo aspettavo, soprattutto perché ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l'esempio, nonostante il bullismo che vedevo, e poi uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione... First reaction? Shock! Ma va beh, la vita riserva sempre infinite sorprese".

Il botta e risposta tra i due ex vipponi

Dopo poche ore, Giovanni Ciacci ha replicato dal suo profilo social. Lo stylist e costumista fu eliminato dal programma in un televoto flash in cui erano coinvolti anche Elenoire Ferruzzi e Gegia, provvedimento preso per il loro comportamento verso Marco Bellavia. Nella stessa puntata fu eliminata Ginevra Lamborghini che, rivolgendosi all'ex conduttore di Bim Bum Bam, aveva detto: "Uno così merita di essere bullizzato".

Proprio su questo tema è intervenuto Giovanni Ciacci, che sui social ha scritto: "Sentir parlare ancora di bullismo del Grande Fratello. Basta! Imparate a usare bene le parole. Se è stata un'edizione orribile è grazie anche a queste parole buttate lì a caso come 'il bullismo che vedevo'. Il bullismo è una cosa seria e basta giocarci per avere titoli. Attenzione a distruggere la gente. Meditate, grazie, e basta cazzate. Tanto la verità verrà fuori".

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7

Nikita Pelizon, taggata dallo stylist, ha replicato: "Ti sei sentito chiamato in causa? Sennò non me lo spiego. Detto ciò, a me sembrava di stare alle scuole con i bulletti, le cheerleader, il quarterback, il coach stratega e avanti così... Poi tu mi sembra ci sia stato un mese, io l'ho vissuta dal giorno 1 all'ultimo, totale 6 mesi... direi che abbiamo esperienze e feedback totalmente diversi. Detto ciò, se vedo uno piangere a terra, vado a confortarlo. Un abbraccio, buona vita".