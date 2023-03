Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sarà al timone anche dell'ottava edizione

Alfonso Signorini non lascia il Grande Fratello Vip, il conduttore sarà al timone del reality anche per l'ottava stagione

Anche il prossimo anno Alfonso Signorini sarà alla conduzione del Grande Fratello Vip. L'ottava edizione, che partirà a settembre, vedrà per il quinto anno consecutivo l'ex opinionista di Ilary Blasi alla guida del reality. L'indiscrezione, letta su Tv Blog, sottolinea che tra Signorini e Pier Silvio Berlusconi non ci sono dissapori.

Le ultime settimane del Grande Fratello Vip 7, infatti, sono state incentrate sulla sfuriata del figlio di Berlusconi. L'editore ha chiesto un cambio di rotta nella linea autoriale del reality ma non ha mai contestato il modo di condurre il programma da parte di Alfonso Signorini. Sembra che, come dice TV Bolog, l'invito di Pier Silvio "è stato rivolto anche ai programmi del day time della rete ammiraglia".

Per quanto riguarda gli opinionisti nulla è ancora trapelato. Sonia Bruganelli ha affermato che non ritornerà, ma lo disse anche alla fine della scorsa edizione. È presto dire se l'ottava edizione sarà altrettanto lunga ed estenuante come la settima, o se si opterà per un'edizione meno lunga, magari dando spazio a La Talpa. Il reality acquistato da Mediaset è rimasto negli scantinati di Cologno Monzese.

Nel frattempo, stasera 16 marzo, il programma eleggerà il secondo finalista del Grande Fratello vip 7, come ha confermato anche Alfonso Signorini nella clip sulle anticipazioni caricata su Mediaset Infinity