Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conferma tre nomi e chiarisce un indizio

Alfonso Signorini ha dato il via libera a tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: il conduttore, intervistato da Simona Ventura, ha chiarito anche un indizio lanciato nelle settimane scorse, erroneamente collegato a Pamela Prati, anche se la showgirl potrebbe ritornare nella casa più spiata d'Italia.

Come sappiamo, da settimane la macchina del Grande Fratello Vip 7 è partita dando via ai casting che decideranno i concorrenti che da settembre entreranno nella casa più spiata d'Italia, alcuni di loro, i più amati dal pubblico, poterebbero restarci fino al prossimo maggio.

In questi giorni si sono moltiplicati i rumors sui concorrenti scelti da Alfonso, mentre altri si sono offerti volontari per entrare nella casa di Cinecittà. Oggi Signorini è stato intervistato da Simona Ventura, ospite della seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale della conduttrice piemontese e Giovanni Terzi, ospitati fino al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel di Rimini.

Alfonso e Simona hanno giocato a 'acqua', 'fuoco' o 'fuochino', Signorini ha dovuto dare una delle tre risposte in merito ai nomi accostati in questi giorni al reality show di Mediaset. "Smalto rosso di Chanel si pensa a Pamela Prati. Acqua fuoco o fuochino?" ha esordito la conduttrice. Il direttore di CHI ha replicato "Acqua. Se tu mi dici Pamela Prati c'è al Grande Fratello? Io ti rispondo fuochino. Ma quello smalto rosso lì non si rifaceva a Pamela Prati. Però c'è il fuochino". Ecco quindi che cade una certezza degli ultimi giorni, lo smalto rosso nel famoso Taxi non è stato lasciato dalla Prati.

Il secondo fuochino è arrivato per Ginevra Lamborghini "l'ho presa in considerazione", il terzo per l'ex di Belen: "Antonino Spinalbese? Che Palle" ha detto Signorini "con questo ti ho risposto". Alfonso ha concluso precisando che fino ad oggi i nomi più importanti non sono stati ancora rivelati, neanche attraverso i rumors "Però guarda che i veri colpi non sono stati ancora annunciati sai? Ce ne sono parecchi in questo caso", ha concluso rifiutandosi di rispondere a qualsiasi tentativo della Ventura di saperne di più