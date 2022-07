Grande Fratello Vip 7, Pamela Prati prossima concorrente del reality.

Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip 7: dopo gli indizi disseminati da Alfonso Signorini, la notizia è stata data da Gabriele Parpiglia Il giornalista ha confermato il nome della showgirl durante la trasmissione radiofonica 'Facciamo finta che', condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri dal lunedì al venerdì su R101.

Per gli amanti dei reality dire Taxi equivale a dire Pamela Prati e il suo indimenticabile ritiro dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, quando uscì dalla casa e, rivolgendosi alle telecamere, chiese agli autori di chiamarle un Taxi. Pochi giorni fa Alfonso Signorini su Instagram aveva pubblicato la foto di uno smalto rosso e la scritta "Indizio numero 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?". Il nome di Pamela Prati, apparso evidente ai follower del conduttore, è stato confermato anche dal giornalista Parpiglia, che a Carlotta Quadri ha detto "Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Anche Chadia Rodriguez confermata".

Sul nome di Rita Dalla Chiesa, fatto per la prima volta da Dagospia, è stato detto "Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un'esperienza del genere". Parpiglia ha quindi ribadito il concetto già espresso da Giuseppe Candela che sul portale aveva scritto "è in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali". "Per Giovanni Ciacci - ha detto Gabriele Parpiglia - credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso".

L'arrivo di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 è stato salutato con entusiasmo dalla maggioranza degli amanti del reality, molti si chiedono se la showgirl non approfitti della rilevanza del programma per riportare in voga Mark Caltagirone, il caso del fantomatico imprenditore che la prossima gieffina avrebbe dovuto sposare, ma poi tutto si rivelò una truffa.