Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié è la vincitrice: il video e il racconto della serata

Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6, nella finale trasmessa da Canale 5 il 14 marzo: la principessa etiope si è imposta all'ultimo televoto contro Davide Silvestri. Terzo classificato, Barù Gaetani, eliminato dai due finalisti grazie a uno dei televoti flash che hanno caratterizzato la puntata. Jessica si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro , metà del quale, per regolamento, dovrà destinarlo in beneficenza.

Jessica, 27 anni, entrata nella casa insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ha iniziato l'ultima puntata battendo al televoto, con il 70% dei voti, Giucas Casella, finito al sesto posto del programma, primo tra i non finalisti. L'ultima puntata del programma è stata caratterizzata da una serie di sorprese per i concorrenti rimasti nella casa. Così, dopo le clip per ricordare il loro percorso all'interno del reality, Giucas Casella ha potuto riabbracciare James, il figlio di 34 anni nato dalla relazione con Carol Torr.

L'ultima puntata ha visto anche l'ingresso in studio di una spumeggiante Ilary Blasi, arrivata a Cinecittà per promuovere la sua Isola dei Famosi, ed un collegamento con Barbara D'Urso, che ha ricordato al pubblico l'appuntamento con La Pupa e il Secchione su Italia 1.

Come abbiamo detto, ad ogni concorrente è stata dedicata una sorpresa : Lulù Selassié ha ritrovato il suo Manuel Bortuzzo, i due, fuori dalla porta rossa hanno cantato insieme 22 settembre di Ultimo, con il nuotatore al pianoforte. Delia Duran ha rivisto la madre, anche se solo con un videomessaggio, e le tre sorelle Selassié, si sono 'esibite' su un brano di Selena Gomez.

Tra una sorpresa ed un'esibizione, la puntata è continuata con i vari televoti: nella prima sfida Davide Silvestri ha battuto, a sorpresa, Lulù Selassié. Nel televoto successivo Jessica ha sconfitto Delia Duran, classificatasi al quarto posto. Nella successiva sfida a tre, Barù è stato il meno votato, mandando in finale Jessica e Davide.

Prima della proclamazione del vincitore, è arrivato uno dei momenti più iconici del programma, i due finalisti hanno visto le clip con il loro best of e spento le luci della casa. Dopo aver raggiunto Alfonso Signorini in studio, Davide e Jessica sono rimasti soli al centro dello studio per la proclamazione del vincitore, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Alla fine è stata Jessica Selassié a spuntarla, per lei ha votato il 62% del pubblico.