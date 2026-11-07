Grande Fratello Vip: Alex Belli eliminato, Guendalina Tavassi seconda finalista e quattro nominati

L'attore perde la sfida al televoto e lascia il reality di Ilary Blasi. Guendalina conquista la finale con il 47,75% delle preferenze, mentre Carmen, Andreas, Valeria e Giulia rischiano l'eliminazione.

Il Grande Fratello Vip perde uno dei concorrenti che più hanno animato questa edizione. Il pubblico, attraverso il televoto, ha deciso di eliminare Alex Belli, l'attore di CentoVetrine che nelle ultime settimane si era ritagliato un ruolo da protagonista nella Casa, contribuendo ad alimentare dinamiche, discussioni e confronti. Una decisione che lascia più di qualche perplessità, considerando quanto Belli si fosse speso per rendere movimentato il reality.

La sedicesima puntata del programma, condotta da Ilary Blasi, è stata caratterizzata da scontri, nuove nomination e un importante verdetto che ha cambiato gli equilibri in vista della finale.

Le dinamiche della puntata: Valeria Marini sulla poltrona che scotta: nuovo scontro con Andreas Muller

La puntata si è aperta con Valeria Marini protagonista della temuta poltrona che scotta. La showgirl, da giorni al centro delle critiche, ha avuto diversi confronti all'interno della Casa, soprattutto con Andreas Muller, che durante la precedente nomination l'aveva definita ipocrita.

Valeria Marini

L'ex vincitore di Amici non ha fatto alcun passo indietro e ha ribadito la propria posizione: "Lei è finta dalla mattina alla sera". Valeria Marini, dal canto suo, ha risposto senza nascondere il proprio disappunto: "Io nella mia vita non ho mai permesso a nessuno di offendermi come mi ha offeso lui, senza motivo".

Anche le due opinioniste si sono trovate su posizioni differenti. Selvaggia Lucarelli ha criticato Andreas, sostenendo che si sia ormai appiattito su Marina La Rosa: "Senza di lei è perso". Di parere opposto Cesara Buonamici, che ha preso le difese di Muller: "Dare dell'infame a una persona è molto più grave che darle dell'ipocrita".

Guendalina Tavassi contro Alex Belli: la polemica sul cibo

Nei giorni precedenti alla puntata, Guendalina Tavassi aveva lanciato accuse pesanti nei confronti di Alex Belli, sostenendo che l'attore avesse praticamente svaligiato il frigorifero, portando il cibo nella zona piscina, dove si era rifugiato durante il suo periodo di isolamento dal resto del gruppo.

Guendalina Tavassi durante la decima puntata del Grande Fratello Vip

A prendere le difese di Alex è stata ancora una volta Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: "Alex ha ragione, loro non hanno mai saputo gestire il cibo".

Carmen Di Pietro critica i concorrenti più giovani

Non sono mancati nuovi momenti di tensione anche per Carmen Di Pietro, che ha rivolto alcune critiche ai concorrenti più giovani. In particolare, la showgirl ha contestato a Danto di essersi lasciato influenzare da Valeria Marini durante il percorso vissuto all'interno della Casa, alimentando ulteriori discussioni tra i partecipanti.

Alex Belli eliminato dal Grande Fratello Vip: ecco le percentuali del televoto

Il momento più atteso della serata è arrivato quando Ilary Blasi è entrata nella Casa per comunicare il verdetto del televoto. A rischio eliminazione c'erano Valeria Marini, Andreas Muller, Giulia Provvedi e Alex Belli. A dover abbandonare definitivamente il reality è stato proprio l'attore, che non è riuscito a superare la concorrenza degli altri nominati.

Carmen Di Pietro nel confessionale del Grande Fratello Vip

"Non mi aspettavo di essere eliminato. Ho dato tutto me stesso", ha commentato Belli dopo aver scoperto il risultato. Parole di apprezzamento sono arrivate anche da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici che ha voluto salutarlo riconoscendo il contributo dato al programma: "Mi hai fatto molto divertire, sei stato un principe del reality".

Queste le percentuali del televoto:

Andreas Muller: 36,74%

36,74% Giulia Provvedi: 23,45%

23,45% Valeria Marini: 19,99%

19,99% Alex Belli: 19,82%

Una differenza minima tra Valeria Marini e Alex Belli, con appena 0,17 punti percentuali a separare i due concorrenti.

Guendalina Tavassi è la seconda finalista: risultato schiacciante al televoto

Subito dopo l'eliminazione di Alex Belli, il programma è entrato nel vivo con una nuova votazione per decretare il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico ha dovuto scegliere tra Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Megan. A conquistare il maggior numero di preferenze è stata proprio Guendalina, che ha ottenuto un risultato particolarmente significativo, raggiungendo il 47,75% dei voti. Queste le percentuali complete:

Guendalina Tavassi: 47,75%

47,75% Valeria Marini: 24,07%

24,07% Megan: 19,06%

19,06% Carmen Di Pietro: 9,12%

Un risultato netto che premia il percorso di Guendalina e le permette di conquistare un posto in finale.

Grande Fratello Vip, chi rischia l'eliminazione nella prossima puntata?

La serata si è conclusa con una nuova catena di scelte che ha portato alla formazione delle coppie e alla successiva nomination. Tutti i concorrenti hanno trovato un compagno, fatta eccezione per Valeria Marini, rimasta senza alleato e finita automaticamente al televoto.

La catena di salvataggio ha condannato Andreas Muller e Giulia Provvedi, che si sono ritrovati nella rosa dei concorrenti a rischio. Adesso la decisione passa nuovamente al pubblico, chiamato a scegliere chi salvare tra Andreas Muller, Giulia Provvedi, Carmen Di Pietro e Valeria Marini.

Il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa nella prossima puntata, in programma lunedì 9 novembre. La corsa verso la finale entra così in una fase sempre più delicata, con nuovi equilibri da definire e un pubblico chiamato ancora una volta a decidere le sorti dei protagonisti.