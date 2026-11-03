Grande Fratello Vip, Gian Marco Ciaccia riceve un aereo: Piera Meloni reagisce così

Un messaggio misterioso sorvola la Casa del Grande Fratello Vip ed è destinato all'ex fidanzato di Piera Meloni. Dopo le ipotesi dei concorrenti, arriva la spiegazione e la reazione della gieffina.

Oggi, sulla casa del Grande Fratello, sono volati diversi aerei, il modo in cui i fan scelgono di dimostrare il proprio affetto ai concorrenti, spendendo cifre che forse potrebbero essere destinate a cause migliori. Oltre al consueto numero di messaggi dedicati a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, sono arrivati aerei anche per Andrea Muller e Giulia Provvedi. Ma è stato soprattutto uno striscione destinato a Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera, a catturare l'attenzione e a suscitare curiosità tra gli inquilini.

Ciaccia, entrato per ben due volte nella Casa e capace di attirare le simpatie di una parte del pubblico, ha ricevuto un aereo con una scritta decisamente particolare: "PRES ❤️ L'ITALIA CON TE #FAN".

Un messaggio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i concorrenti, incapaci inizialmente di capire a chi fosse realmente destinato e quale fosse il significato della parola "PRES".

Grande Fratello, il mistero sulla scritta dell'aereo: le ipotesi dei concorrenti

Davanti allo striscione, nella Casa sono partite diverse interpretazioni, alcune anche piuttosto fantasiose. Valeria Marini, per esempio, ha ipotizzato che "Pres" potesse essere un'abbreviazione di "stampa", mentre altri hanno pensato che il messaggio fosse rivolto ad Alex Belli, considerando il ruolo di preside interpretato dall'attore nel Vertical Drama La Porta del Cuore.

Piera Meloni al Grande Fratello Vip

Il mistero è stato chiarito poco dopo da Piera Meloni, che ha spiegato come "Pres" sia in realtà il soprannome con cui gli amici chiamano il suo ex fidanzato Gian Marco Ciaccia. A quel punto, il significato dell'aereo è diventato decisamente più chiaro, ma non sono mancate le reazioni divertite e le osservazioni degli altri inquilini.

Tra i commenti più ironici c'è stato quello di Giancarlo Danto, che ha fatto notare come nella Casa sia arrivato addirittura un aereo per una persona che non si trova nemmeno tra i concorrenti. Una battuta accompagnata da una considerazione piuttosto evidente: lui, al contrario, non ha ancora ricevuto una sorpresa simile da parte dei suoi fan.

Piera Meloni amareggiata per l'aereo dedicato all'ex fidanzato

La sorpresa, però, non sembra aver lasciato del tutto indifferente Piera. Dopo aver scoperto che il messaggio era rivolto a Gian Marco Ciaccia, la concorrente si è lasciata andare a una riflessione che potrebbe nascondere una certa amarezza: "Gli ho dato tutta questa importanza?". Una frase che lascia intravedere il suo stato d'animo davanti al sostegno inaspettato che l'ex fidanzato continua a ricevere dall'esterno.