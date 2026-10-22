Grande Fratello Vip, Piera Meloni bacia Alessandro: parla l’ex Gian Marco Ciaccia

Il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip non è passato inosservato, dentro e fuori dalla Casa. A commentare quanto accaduto è stato anche Gian Marco Caccia, ex compagno di Piera, che ha detto la sua sul rapporto tra i due concorrenti, soffermandosi sulla loro evidente attrazione fisica e sulla natura del legame che sembra essersi creato tra loro.

GF Vip, Piera Meloni bacia Alessandro Roncaccia: la reazione dell'ex Gian Marco Caccia

Il bacio è arrivato dopo giorni in cui Piera e Alessandro erano rimasti relativamente ai margini delle principali dinamiche del reality. Durante l'ultima puntata, infatti, Cesara Buonamici aveva utilizzato il termine "comodini" per indicare quei concorrenti considerati poco coinvolti nelle vicende della Casa, citando anche i loro nomi.

Da quel momento, sui social in molti avevano ipotizzato che i due potessero cercare un modo per conquistare maggiore visibilità. Un sospetto alimentato anche dal fatto che entrambi avevano manifestato la propria delusione per non essere stati chiamati in causa nelle ultime due puntate del programma.

Ieri, però, tra Piera e Alessandro è scattato il bacio. Il momento faceva parte di una scena organizzata su richiesta del Grande Fratello, ma il gesto è apparso particolarmente realistico, tanto da coinvolgere anche gli altri concorrenti, che hanno accompagnato la scena con un applauso.

La reazione di Gian Marco Ciaccia al bacio tra Piera e Alessandro

A commentare il momento è stato Gian Marco Ciaccia, ex di Piera Meloni, intervenuto sull'argomento durante una conversazione con Lorenzo Pugnaloni. Le sue parole non mettono in dubbio l'attrazione tra i due gieffini, ma lasciano aperti interrogativi sulla profondità del loro rapporto.

"Sono stati davvero bravi. Molto realistico, poi. Come se non fosse il primo", ha dichiarato Ciaccia, sottolineando quanto la scena sia sembrata credibile.

L'ex di Piera ha poi espresso la propria opinione sul legame tra i due concorrenti: "Loro palesemente si piacciono. Ma secondo me non va oltre la fisicità. Non si raccontano niente. Parlano solo di baci e di clip".

Gian Marco Ciaccia

Un'osservazione che mette in evidenza, secondo la sua interpretazione, una complicità soprattutto fisica, accompagnata da una continua ricerca di vicinanza. "Sono sempre alla ricerca di contatto, si abbracciano in continuazione", ha aggiunto.

Caccia ha infine precisato di non credere che tra i due sia necessariamente tutto costruito, nonostante il contesto televisivo e i dubbi sollevati da una parte del pubblico: "Sono serio. Sono sicuramente attratti l'uno dall'altra. Sarà che io non sono bravo a fingere, quindi non riesco a pensare che sia tutto finto, perché sarebbero dei fenomeni".

Le parole di Gian Marco Caccia aggiungono un nuovo elemento al dibattito sul rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Da una parte c'è chi interpreta il bacio come un possibile tentativo di ritagliarsi maggiore spazio nel programma; dall'altra, il commento dell'ex di Piera riconosce un'attrazione che, almeno ai suoi occhi, sembra reale.