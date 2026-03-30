Grande Fratello Vip 8: televoto infuocato, quattro concorrenti in bilico

Il Grande Fratello Vip 8 va in onda eccezionalmente stasera, lunedì 30 marzo, anticipando la puntata del martedì. Una decisione di Mediaset per evitare lo scontro tra il reality show, condotto da Ilary Blasi, e la finale mondiale di playoff, che l'Italia giocherà domani contro la Bosnia. Nel precedente appuntamento, otto concorrenti sono finiti in nomination: il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Come votare

Gli spettatori possono votare attraverso due modalità:

SMS , inviando il nome del concorrente al numero 477.000.2

, inviando il nome del concorrente al numero 477.000.2 Online, tramite la piattaforma Mediaset Infinity, previa registrazione

Ibiza Altea stasera rischia di lasciare la Casa

Chi sarà eliminato stasera dal Grande Fratello Vip 8? In coda è bagarre

Secondo i dati raccolti sulla piattaforma ForumFree, la situazione sembra avere una sola certezza: Antonella Elia sarà sicuramente salvata dal pubblico. Sorprende la posizione sul podio di Lucia, la cui unica dinamica per ora è il bacio con Renato Biancardi. I numeri, per ora, non condannano nessuno e le ultime ore saranno decisive per stabilire chi lascerà la Casa. Ecco le percentuali registrate in questo momento sul portale:

Antonella Elia 25,22

Francesca Manzini 12,97

Lucia Ilardo 12,61

Adriana Volpe 12,26

Marco Berry 9,77

Giovanni Calvario 9,24

Raul Dumitras 9,06

Ibiza Altea 8,88

Dinamiche della settimana

Il fine settimana nella Casa è stato relativamente tranquillo, con meno tensioni rispetto al passato. La festa del sabato sera non ha generato particolari scontri, ma non sono mancati alcuni momenti di confronto, come il litigio tra Ibiza e Adriana. A far discutere anche le parole di Francesca Manzini rivolte a Raimondo Todaro, interpretate da molti come una possibile dichiarazione, ma accolte con una reazione piuttosto fredda del coreografo.