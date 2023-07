Grande Fratello Vip 8: Katia Ricciarelli e Paola Barale come nuove opinioniste? Le anticipazioni di Signorini

Sono iniziati i lavori per il Grande Fratello Vip 8: Alfonso Signorini ha rivelato alcune novità sulla prossima edizione mentre Katia Ricciarelli e Paola Barale potrebbero essere le nuove opinioniste.

Settembre si sta avvicinando e il team del Grande Fratello Vip 8 sta lavorando duramente per preparare al meglio la prossima edizione del reality show. Recentemente, Alfonso Signorini ha rivelato alcuni dettagli sul programma, creando grande attesa tra i fan. Nel frattempo, ci sono voci che indicano che Katia Ricciarelli e Paola Barale potrebbero diventare le nuove opinioniste del programma, sostituendo Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Come già annunciato, questa nuova stagione vedrà la partecipazione di una combinazione di personaggi VIP e persone comuni, che non sono famosi nel mondo dello spettacolo o dei social media.

Nel corso di un'intervista a Radio Cusano Campus, ha assicurato che la prossima edizione del Grande Fratello Vip 8 sarà più breve. "Posso dirti che la nuova edizione del Grande Fratello Vip comincerà a metà settembre e non sarà così lunga come quella dell'anno scorso. E te lo dico con grande gioia perché finalmente potrò anch'io avere dei rapporti umani normali. Ero arrivato al punto di sentirne veramente il peso... diciamo che ero in uno stato di gravità permanente! Quindi devo proprio recuperare!", ha svelato il condutore.

"Detto ciò, questa edizione sarà un mix tra personaggi VIP e, ti assicuro, saranno volti noti - ha conntinuato Signorini - La gente non dovrà chiedersi 'chi è questo?'. E i Nip saranno veramente Nip. Persone comuni, semplici, vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web o dei social media. L'altro giorno ho fatto un provino con un Nip, era un ciabattino di Arezzo. Gli ho chiesto: 'Tu sei famoso?' E lui mi ha risposto in modo davvero spassoso: 'Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower'. E io ho detto: 'Va benissimo, ma meno male'".

L'interazione tra personaggi famosi e non famosi è un tema molto discusso riguardo al Grande Fratello Vip 8. Alfonso ha sottolineato che se dovesse nascere una storia d'amore all'interno della casa, questa sarebbe finalmente autentica, seminando qualche dubbio sulle relazioni che sono state viste in passato.

Cosa sappiamo del Grande Fratello Vip 8

Sonia Bruganelli e Orietta Berti lasceranno il ruolo di opinioniste all'interno del Grande Fratello Vip. Ci sono voci che suggeriscono che il loro posto potrebbe essere preso da Katia Ricciarelli, già concorrente del reality in passato e amica personale di Alfonso Signorini e Paola Barale. Queste indiscrezioni sono state riportate da Giuseppe Candela di Dagospia e dal suo collega Alberto Dandolo.

Se queste speculazioni si rivelassero vere, l'ingresso di Katia Ricciarelli come opinionista porterebbe una figura di grande esperienza nel mondo dello spettacolo all'interno del programma. Ricciarelli, con la sua conoscenza e la sua affinità con Alfonso Signorini e Paola Barale, potrebbe apportare un punto di vista unico e interessante alle dinamiche del reality.

Secondo quanto riportato da TVBlog, la nuova stagione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, avrà inizio il 18 settembre e vedrà la partecipazione di 20 concorrenti. Dagospia rivela ulteriori dettagli, specificando che saranno presenti 12 personaggi VIP e 8 persone comuni, chiamate Nip, che varcheranno la famosa porta rossa che porta nella casa più spiata d'Italia.